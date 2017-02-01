CAMİ KAPILARINA KİLİT!!

1 Şubat, 2017

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HALİL UYGUN

Hollanda’da bulunan dört büyük caminin kapılarının, Kanada’nın Quebec eyaletindeki kanlı cami saldırısı sonrası güvenlik nedeniyle ibadet sırasında geçici bir süreyle kilitleneceği belirtildi. Alınan bilgiye göre, dört büyük caminin yetkilileri, Kanada’da meydana gelen olaydan sonra acil toplantı yaptı. Alınan karar sonucu Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht kentlerinde bulunan ve daha çok Faslıların gittiği dört büyük camide “ciddi güvenlik kaygıları” nedeniyle ibadet saatlerinde kapıların kilitleneceği kaydedildi. Cami yetkilileri, yayımladıkları ortak bildiride, camilerin her zaman herkese açık olması gerektiğini bilmelerine rağmen radikal bir karar almak mecburiyetinde olduklarını ifade etti. Yetkililer, böyle bir karar aldıkları için çok üzgün olduklarını belirtti. Bu arada Hollanda’nın aksine Belçika’daki camilerin yöneticileri, namaz sırasında kapılarını kapatılmayacağına dair açıklama yaptı. EGOİT’ten yapılan açıklamada, “Cami ve Müslümanlara yönelik saldırılardan üzüntü duymaktayız. Camilerin kapısını namaz esnasında kapattığımız takdirde İslam karşıtlarına karşı korku ve paniğe kapıldığımız imajını vermiş oluruz. Her ne kadar panik ve korku içinde olsak da namaz esnasına camilerin kapısını kapatmayacağız” denildi.

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