CAMİ ÖDENEKLERİ DURDURULDU

3 Nisan, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans’ın bakanlığı döneminde tek bir cami bile resmen tanımadığı gibi en son 20 cami hakkında olumlu rapor veren Adalet Bakanı Koen Geens’in aksine Homans 20 camiden 1 tanesine bile tanımamasının yankıları devam ediyor. Bakan Liesbeth Homans kendisi hakkında eleştiride bulunanları mahkemeye başvurmayı da ihmal etmiyor. Bakan Homans, T.C. Brüksel Büyükelçinin Diyanet imamlarının bazı kurumu, kuruluş ve kişiler hakkında ajanlık yaptığını bilmediğini inanmak saflıktır dedi. Geçtiğimiz yıl, Brüksel Büyükelçiliği Diyanet imamların ajanlık iddialarını ret ettiğini belirten Homans, federal hükümeti göreve çağırdı ve olayın araştırılmasını talep etti. Belçika’da FETÖ paralel yapı sahip çıkılmaya devam ediyor. Belçika’daki yetkililer sadece bölücü terör örgütüne değil aynı zamanda FETÖ’çu paralel yapıyı da sahip çıkmaya devam ediyor

Ödenekleri keserim

Flaman Bölge Hükümeti İç İşleri Bakanı Liesbeth Homans da uzun süredir konuyla zaten meşgul olduklarını söylerken, “Adalet Bakanımız Geens ile konuyu görüştüm. Camileri gözetleyen eyalet yönetimleri ile de görüşmeyi planlıyorum. Diyanet imamların ajanlık görevi halen tazeliğini koruyor. Diyanet camilerinin ödeneklerini, temel özgürlükleri ihlal ettiği için keseceğim. Belçika’da Diyanet’i bağlı 65 cami mevcut olmakta. Bunları yakından takip etmeliyiz dedi. Homans, “Diyanet imamların ajanlık iddiaları çok ağır bir suçtur. İçişlerimizi karışmak demektir. Flaman kesiminde resmen tanınan 13 Diyanet Camisi mevcut olmakta. Federal Hükümetle bir araya gelip ne yapabiliriz ne yapmalıyız bunu acil olarak ele almalıyız” dedi

Diyanet İşleri Başkanlığı suçlamaları reddetti

Belçika Diyanet Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada “Avrupa’da yayın yapan bazı medya organlarında yurt dışında görev yapan din görevlilerimizin “ajanlık ve jurnalcilik” ile suçlanması asla kabul edilemez. 40 yıldır Avrupa’da İslam’ın sahih bilgisi, evrensel değerleri, barışa ve güvenliğe vurgu yapan mesajları doğrultusunda görev yapan din görevlilerimize yönelik böylesine çirkin iftiraların atılarak adeta bir karalama kampanyasına dönüştürülmesi son derece kaygı ve endişe vericidir. Bu tür yayınların, özellikle 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra yaygınlaşması, FETÖ/PDY’nin yurt dışında Türkiye aleyhtarlığına yönelik algı operasyonlarının bir parçasıdır. Terör örgütü olduğu tescillenen, darbe girişiminde bulunarak Türkiye’de demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan. Dini istismar eden, özel hayatın dokunulmazlığını ve mahremiyetini ihlal eden, tecessüs yapan FETÖ/PDY’nin yurt dışındaki faaliyetleri hakkında din görevlilerimizin uyarılması ve bu konuda bilgilendirilmesi, hem cami cemaatinin huzuru, hem birlikte yaşama kültürünün zedelenmemesi hem de Avrupa toplumunun güvenliği açısından hayati önemi haizdir. Hâl böyleyken asıl endişe verici olan ise bu tür yalan haberlere itibar edilmesi, Avrupa’daki bazı siyasi partilerin bunu bir propaganda malzemesi yapması, böylelikle yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin tırmandırılmasıdır “denildi.

Linburg eyaletinde ödenekler kesildi

Belçika’nın Limburg eyaletinde resmen tanınmış olan Diyanet Vakfı camilerine daha önce yapılan ödeneklerin dondurulduğu belirtildi. Limburg Eyaleti İnançlardan Sorumlu Vali Yardımcısı Ludwig Vanhove, imamların ajanlık iddialarının ardında eyaletimizde resmen tanınan camileri verilen ödenekler kesildi dedi. Vanhove, “Belçika’da uzun zamandır imamların ajanlık söylentisi hâkim olmakta. Bizler de zaman geçmeden tedbirlerimizi almalıyız. İlk etapta resmen tanınan camileri yaptığımız ödenekleri kestik. Ajanlık bilgileri doğru ise daha da ileriye gitmeliyiz, sadece ödeneklerini kesmek yeterli değildir” şeklinde konuştu

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