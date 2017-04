CAMİ TEMELİ DUALARLA ATILDI

13 Nisan, 2017

BERGKMANEN – Bergkamen Cami inşaatı için ilk kazma vuruldu. Hayırseverlerin katkılarıyla yapımı gerçekleştirilecek olan Bergkamen DİTİB Merkez caminin ilk temel kazma çalışması dualarla başlatıldı. Bergkamen şehrinin yeni sembollerinden biri olmaya aday DİTİB Camii’nin temel kazma törenine; DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Bergkamen Belediye Başkanı Roland Schäfer, Essen Din Hizmetleri Ataşe Vekili Celil Dindar, Katolik Kilisesi Papazı Neuenberger, Protestan Kilisesi Papazı Ruhbach, DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin’in yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bergkamen DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi İbrahim Gök’ün Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye gelen Dernek Başkanı Süleyman Battal cami hakkında kısa bir bilgi verdi. Battal, caminin kuruluşundan bu yana emeği geçenlere, Belediye Başkanı Schäfer ve diğer yerel idarecilere teşekkür etti.

Cami, 980 metrekare kapalı alanı ile ibadet, eğitim ve sosyal kültürel ihtiyaçların karşılanması hedefi doğrultusunda üç kat ve çifte minareli olarak inşa edilecek. Cemaat kapasitesi bin kişi olarak tasarlanan cami, yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek.

Programda, ‘Türkler ve Müslümanlarla uzun yıllara dayanan dostluklarının olduğunu söyleyen Katolik Kilisesi Papazı Neuenberger ve Protestan Kilisesi Papazı Ruhbach, bu külliye bitirilince dostlukların daha da ileriye gideceğine inandıklarını söylediler. İnsanların mabedlerde huzura kavuştuğuna vurgu yapan din adamları “Bizler farklı dinlerden olsak ta tek Allah’a inanmaktayız. Hepimiz Bergkamenliyiz, Bergkamen hepimizin vatanı olduğuna göre de hepimiz huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalıyız. Elimizden geldiğince birlik ve beraberlik konusunda destek olmağa çalışacağız” dedi.

Tarihi bir günü birlikte yaşamanın mutluluğu ve sevinci içerisinde olduklarını ifade eden Essen Din Hizmetleri Ataşe Vekili Celil Dindar ve DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin de, Camiler dün olduğu gibi bugün de barışın, sevginin, kardeşliğin, dostluğun sembolüdür. Bu manada camilerimizde bu güne kadar hiçbir zaman olumsuzluk ve uyumsuzluklar yaşanmamıştır. Alman ve Türk toplumu her zaman kardeşce yaşamış ve her konuda birbirleriyle yardımlaşmış ve omuz omuza olmuşlardır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Camilere ellerinden gelen kolaylığı sağladıklarını ifade eden Bergkamen Belediye Başkanı Roland Schäfer, ” Bergkamen’de Türk hemşerilerimizle gurur duyuyorum. Çalışkanlıkları, dostane yaşantıları, komşuluk bağları ve yasalarımıza saygınlıklarından dolayı kendilerine hayranlık duyuyorum. Şahsım, belediyemizin bütün çalışanları, Alman halkımız adına sizlere en içten duygularımzla teşekkür ediyorum. Çevremizde faaliyet gösteren beş camimiz var ve elimizden gelen kolaylığı gösteriyoruz. Kendi arsaları üzerine yeni camii ve külliyeler inşa ettiler. Sizlerin huzuru bizler için çok önemlidir. Bugün, sizlerle birlikte bu tarihi ana şahitlik ediyorum. Cami inşaatının en kısa zamanda tamamlanacağı ümidiyle, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Camilerin dini, sosyal ve kültürel alanlarda toplumlara hizmet veren mekanlar olduğunu söyleyen DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, “Bergkamen’de tarihi bir günü yaşıyoruz. İnşa edilecek bu cami Berkamenlilerin gurur kaynağıdır. Dostluğun, kardeşliğin, arkadaşlığın, komşuluğun, kaynaşmanın, tanışmanın ve dayanışmanın merkezinin temelini atmaya hazırlanıyoruz. Almanya’nın her bir köşesinde kardeşlerimiz külliye şeklinde camiler inşaa ediyorlar. Camiler; dini, sosyal ve kültürel alanlarda toplumlara hizmet veren mekanlardır. Başta Bergkamen Belediye Başkanı olmak üzere yerel idaricilere ve caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bu güne kadar hizmeti olanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Bergkamen DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi İbrahim Gök tarafından yapılan dua ile birlikte külliyenin temel atma öncesi ilk kazması vuruldu.

