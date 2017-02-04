CAMİ YAPIMINA MAHKEME ENGELİ

4 Şubat, 2017

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Germersheim’da temeli atılan cami yapımına engeller bitmiyor…

Kâmil Yılmaz

KOBLENZ / GERMERSHEİM- Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim şehrinde DİTİB’e bağlı olarak faaliyet gösteren Mareşal Fevzi Çakmak Cami’nin inşa edeceği yeni cami projesine bir ret cevabı da Koblenz’deki Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi’nden (Oberlandesgericht) geldi. Konuyla ilgili davayı görüşen mahkeme, caminin büyüklüğünün ve buraya gelecek ziyaretçi sayısının bilinmemesi, oluşacak gürültü ve trafiğin artacak olması gerekçesiyle yapılmasına onay vermedi.

CAMİ İNŞAATI DURDURULMUŞTU

Germersheim cami yönetimi tarafından arazi alımından önce bu alana cami yapılması için devlet yetkilileri tarafından müsaade verildi. Temel atıldıktan bir müddet sonrası yetkililer bu karardan vaz geçtiklerini yönündeki açıklaması cami yönetimine iletildi. Alman yetkililerinin yeni camiye izin verdiklerini ve korkularının ileride eski camiyle birleşince büyük bir İslam kuruluşuyla karşı karşıya kalacaklarını vurguladılar. Cami yönetimine iletilen bildiride yetkililer, “Rheinland-Pfalz eyaletinde buna müsaade edemeyiz” ifadeleriyle karşı karşıya bırakıldı.

KONU MAHKEMEYE TAŞINDI

Olayın yargıya taşınmasının ardından Neustadt İdare Mahkemesi cami için çalışmaların durdurulması kararı verdi. Bu karara itiraz eden cami yönetimi olayı bir üst mahkeme olan Koblenz Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi’ne götürdü. Davayı görüşen Koblenz Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi ise, cami yapılmasına ret cevabı verdi. Mahkeme, Germersheim Belediyesi’nin onay verdiği cami yapımında ziyaretçi sayısına bir sınırlama getirmemesinin de anlam veremediğine vurgu yaptı. Şimdi olayın Germersheim Belediye Meclisi İlçe Hukuk Komisyonunda tekrar ele alınması ve bir karara varması gerekiyor.

DİTİB EYALET BİRLİĞİ’NDEN YAZILI AÇIKLAMA

DİTİB Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada; mahkemenin verdiği kararı saygıyla karşıladıkları ifade edilirken, bundan sonra böylesine önemli kararlar alınmadan önce kendilerine danışılmasını arzu ettikleri de kaydedildi. Yazılı açıklamanın devamında, “Germersheim’daki Müslümanların üzüntülerine katılıyoruz” ifadeleri yer aldı.

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