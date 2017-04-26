CAMİ YARARINA KERMES

26 Nisan, 2017

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D.Ali Baysal

MARKGRÖNİNGEN – Stuttgart Din hizmetleri Ataşeliğine bağlı DİTİB bünyesinde hizmetler veren DİTİB Ahi Evran Camii Markgröningen’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği cami yararına destek amaçlı kermes Markgröningen Festhalle’de geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Levent Ertek öncülüğünde organize edilen ve Kadın kollarının da hummalı ve azimli çalışmaları sonucu iki gün süren kermes de açık artırımla iki de el yapımı pasta satışa sunuldu. Düzenlenen kermese çevre STK’lardan da destek amaçlı katılım oldu. BİG Partisi Baden-Württemberg Eyalet başkanı Murat Gede’de kermesi ziyaret ederek standlarını gezip cami dernek başkanı Levent Ertek ile biraraya gelip cami derneği hakkında bilgiler aldı.

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