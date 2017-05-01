CAMİ YARARINA KERMES

1 Mayıs, 2017

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Muzaffer Çetin – PFORZHEİM

Her yıl geleneksel olarak DİTİB Pforzheim Fatih Cami yaranına düzenlene hayır kermesi, bu sene de beklenenin üzerinde ilgi gördü. Camii bahçesine kurulan farklı 27 standın yer aldığı ve 4 gün boyu dolu, dolu geçen Kermesin açılışı din görevlisi Ahmet Karakuran’ın, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 3 gün Havanın güzel olması ve son günü yağmurlu olmasına ragmen 4 günlük tatil dolaysıyla hayır kermesine akın eden yaklaşık 3,500 kişinin ziyaret ettiği şenliğe Pforzheim Belediye meclisi üyeleri, Kilise temsilcileri, çevre derneklerin başkanları ve din görevlileri de katıldı. Açılışını Dernek Başkanı Okumuş’un yaptığı kermeste, Camimizin düzenlemiş olduğu geleneksel kermes kültür şenliğini, Alman dostlarımızla birlikte kutlamak’dan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Camilerimiz, toplumumuzun milli ve manevi değerlerini daha derinde hissetmeleri, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini, kültür ve sanatını yaşamları ve gelecek nesillere aktarmalarını sağlamaktadır dedi. Din görevlisi Karakuran ise kermeslerin amacı, dostlukları genişletmek, sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak. Asıl üstlendiğimiz misyonumuz ise, kültürümüzü, dinimizi ve dillimizi korumaktır. Bizim kültürümüzde dostluk var, dayanışma var, kardeşlik var, edep var, ahlak var dedi. Kermeste, Türk mutfağının özel yemeklerinin sunulduğu standlar önünde uzun kuyruklar sabırsız bekleyişlere neden oldu. Misafirlerin, mangalda adana kebap, şiş kebap, lahmacun, gözleme ve tatlılara gösterilen ilği herzaman ki gibi yoğun oldu.

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