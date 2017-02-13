CAMİLERE SALDIRIDA REKOR ARTIŞ

13 Şubat, 2017

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Almanya İslam Konseyi Başkanı Kesici, Almanya’da sadece camilere yönelik değil sokakta yürüyen Müslümanlara da hem fiili hem sözlü saldırıların arttığını belirtti.

BERLİN (AA) – Almanya’da camilere yönelik saldırılarının arttığı ve rekor seviye ulaştığı bildirildi.

Alman hükümeti, Yeşiller Partisi Milletvekili Monika Lazar’ın soru önergesine verdiği cevapta, Almanya’da 2016’da camilere karşı 91 saldırının yapıldığı belirtildi.

Camilere en fazla saldırının 21 olayla Kuzey-Vestfalya eyaletinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu eyaleti, 15 saldırıyla Aşağı Saksonya, 9’ar saldırıyla da Baden-Württemberg ve Saksonya eyaletleri izlediği, Schleswig Holstein, Hessen ve Bavyera’da 6’şar, Thüringen ve Brandenburg’da 4’er, Saarland ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde 3’er, Berlin ve Rheinland Pfalz’da 2’şer ve Saksonya-Anhalt eyaletinde de 1 camiye saldırı yapıldığı kaydedildi.

Bu saldırılardan 12’sinde en az bir zanlının tespit edilerek olayın aydınlatıldığı aktarılırken Almanya genelinde caimilere yönelik saldırılarda sadece Saksonya eyaletinde 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Alman hükümeti, daha önce 2014 yılında yaklaşık 60, 2015’te de yaklaşık 75 cami saldırısını kayıt altına aldığını açıklamıştı.

Böylece 2016’da camilere yapılan saldırının rekor seviyeye ulaştığı görülüyor.

Almanya’daki Müslüman dernekler, camilere yönelik saldırıların açıklanan sayılardan daha fazla olabileceğini belirtiyor.

Lazar, hükümetin verdiği cevaba ilişkin yaptığı açıklamada, Almanya’da İslam düşmanlığı arttığını, bunun camilere yönelik artan saldırılardan görüldüğünü belirtti.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Almanya’da Müslümanlara yönelik saldırıların arttığına kendilerinin de tanıklık ettiğinin altını çizerek, sadece camilere yönelik değil sokakta yürüyen Müslümanlara da hem fiili hem sözlü saldırıların arttığını söyledi.

Bu olayları toplumun görmek istemediğini ifade eden Kesici, Alman hükümetinin Müslümanların toplum içinde kabul görüldüklerini göstermesi gerektiğini vurguladı.

“Camilerin ibadethane olduğu, Müslümanların da tehdit değil buranın bir parçası olduğu anlatılırsa toplumda İslam’a karşı düşmanlık daha az olur.” diyen Kesici, son yıllarda aşırı sağ kesimin oylarının arttığına dikkati çekti.

Toplumun önemli bir bölümünün de İslam’ı tehdit olarak gördüğüne işaret eden Kesici, “Camilere yönelik saldırılarda polisin hemen hemen kimseyi yakalamaması bu yönde suç işleme motivasyonunu artırıyor.” şeklinde konuştu.