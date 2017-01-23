CAMİLERİ TANIMAYACAĞIZ!!

23 Ocak, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Geçtiğimiz Şubat’ta yeni camiler tanıyacağız diyen Federal Hükümeti Adalet Bakanı Koen Geens’in sözünün halen yerine gelmediği gözden kaçmıyor. Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans’ın bakanlığı döneminde tek bir cami bile resmen tanımadığı gibi en son 20 cami hakkında olumlu rapor veren Adalet Bakanı Koen Geens’in aksine Homans 20 camiden 1 tanesine bile tanımadı. Geçtiğimiz Şubat’ta Belçika Adalet Bakanı Koen Geens radikalizm ile mücadelede önemli adımlar atmak istiyoruz ve bu nedenle, “Belçika’daki Müslüman gençleri radikal camilere yönlendirmemek için radikalizmile mücadele ederek tanınmış camilerin sayılarının artması gerekiyor. Toplumumuza daha entegre olmuş bir İslam stratejimizin bir parçası” sözlerine yer vermişti. Geens aynı zamanda yeni tanınacak olan camiler ve imamlar güvenlik istihbaratı tarafından araştırıldıktan sonra değerlendirmeye alınacağı belirtmişti

Kim yalan söylüyor

Felemenkçe yayın yapan Knack Dergisi, Diyanet Vakfı aracılığıyla camilerden Türkiye’ye FETO/PYD bilgileri gönderiliyor haberin yer alması tartışma konusu oldu. Knack Dergisi’nde yapılan habere göre “Belçika Diyanet Vakfı-BDV Başkanı Prof. Dr. Halife Keskin’in isteği üzerine BDV Başkan Vekili Adil Şahin tarafından gönderilen 8 sayfalık raporda, Belçika’daki Gülenist gruba ait örgütlerinin yanında tek tek kişilerin isim ve rumuzlarının da bildirildiği “aktarılıyor. Haberde FETO/PYD yapılanması ile Belçika’dan gönderilen rapordan 1 hafta önce 38 ülkeden Türkiye tarafından bilgi istendiğini ancak, derginin eline geçen raporla birlikte Belçika’daki Diyanet Vakfı’na bağlı camilerin de olaya karıştırıldığı iddia ediliyor. Diyanet bize rapor istemedik demelerine rağmen raporun bazı kesimler tarafından medyaya sızdırıldığı görülmekte. Diyanet içindeki paralel yapının bazı belgelere dışarıya sızdırdığı göz önünde bulundurulmakta

Camiler tanınmayacak

Adalet Bakanı Koen Geens’in 20 cami hakkında olumlu rapor vermesine karşılık Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans, “Camileri resmen tanıyacağım beklentisi içinde olmayın. Bunlar bir günde olacak işler değil. Ben kendi gözlerimle istihbaratın camiler hakkında olumlu bulduğu raporu görmek istiyorum. Bakan Geens’in elinde istihbaratın raporu var ama benim elimde yok. Kaygılarımla var, hele Diyanet camilerinde kaygılarım da çok. Bakanlık olarak aradığım ve önem verdiğim konular da var. Bunları hep gözden geçirmem gerecek. Resmen tanınan camilerin radikal uça yönelen Müslümanların önüne geçeceğine ben inanmıyorum” dedi

Mahkemeye başvururuz

Aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı ırkçı Vlaams Belang (Flaman Çıkarları) Flaman Bölge Hükümeti Grup Başkanı Chris Janssens ise geçtiğimiz günlerde sık sık gündeme geldi, Diyanet imamların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine Gülenistler hakkında rapor belirtilmesi yönünde dedi. Janssens, “Artık bundan böyle 1 cami daha resmen tanınsa konuyu mahkemeye taşıyacağız. Hiçbir caminin resmen tanınmasını ve tanınan camilerin iptalini istiyoruz. Hindu ve Budist inancında olanlarda var, onlarda hiçbir sıkıntı olmadan ibadetlerine yerine getiriyorlar. Hiçbir maddi yardım talebinde bulunmuyorlar. Müslümanlarda rahat bir şekilde ibadetlerine yerine getirebiliyorlar. Oruçlarını tutabiliyorlar. Camileri tanıyarak onlara maddi imkan sağlamak uygun değildir” şeklinde konuştu

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