CAMİYİ FİŞLEDİLER!!

6 Nisan, 2017

Yorum Yok

Halil Uygun

BRÜKSEL – Almanya ve Hollanda’dan sonra Belçika’da Türk Diyanet İşleri’nin ülkedeki camilerden paralel yapı ve diğer muhaliflere yönelik fişleme ve istihbarat toplama genelgesiyle ilgili soruşturma başlatmıştı. Belçika, Diyanet’e bağlı camileri izleyeceğini belirtmişti. Belçika ile Türkiye arasında yeni bir krizin ilk adımları ortaya çıkmaya başlıyor. Belçika İstihbarat Birimi, Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans’ı Beringen’deki Fatih Camii hakkında uyarıda bulundu. Belçika’da ilk minareli cami özelliğine sahip olan ve Diyanet Vakfı’na bağlı Beringen Fatih Camii hakkında Belçika İstihbarat Birimi olumsuz rapor verdi. Bir anda Belçika’nın gündemine düşen rapor nedeniyle Bakan Homans harekete geçti. Paralel yapıyı her demde destek veren Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liesbeth Homans, “İstihbarat birimlerimiz tarafından olumsuz rapor verilen Fatih cami hakkında işlem başlatılmakta. Resmen tanıdığımız Fatih caminin statüsünde değişiklik yapılacak. Resmen tanınan camiler listesinden çıkarılıp verdiğimiz ödenekler dondurulacak. İstihbarat birimlerin raporları doğrultusunda Flaman kesiminde ikinci kez resmen tanınan camiler hakkında ilsem başlatılmakta olup, resmen tanınan camiler listesinden çıkarılma işlemi yapılmakta” dedi

Türkiye siyasetine buraya taşımayın

Türkiye siyasetini buraya taşımayın diyen Belçikalı yetkililer her ne hikmetse paralel yapı yandaşlarının sanal âlemde paylaşımlarını yetkili bakanları ve mercileri de ekleyerek duygu sömürüsünde bulunup, ‘ne zaman harekete geçeceksiniz’ paylaşımlarında bulunmaktalar. Diyanet cami imamlarının ajanlık iddiaları karşısında sessiz kalamayacaklarını bir kez daha tekrarlayan Homans, “Beringen Fatih cami hakkında olumsuz rapor da imamın ajanlık iddiası yer aldığı gibi AK Partisi milletvekilleri ve bakanların lokalde Türk toplumu ile bir araya geldiği belirtilmekte. İstihbarat birimlerimiz Flaman kesiminde 12 cami hakkında da rapor hazırlığında” şeklinde konuştu

Müslüman Temsil Kurumu da karar verecek

Belçika’daki Müslümanları resmen temsil eden ve yetkili mercilerin tek muhatap olarak görüşme organı olan Müslüman Temsil Kurumu, Beringen Fatih cami hakkında görüş de belirtmesi istendi. Fatih cami yönetim kurulunun da kendisini savunma yapması için fırsat verilmekte. Beringen’deki vatandaşlarımız da şaşkınlık içinde. Sayet Fatih caminin resmen tanınması iptal edildiği zaman camiye verilen tüm ödenekler kesilecek ve bunların arasında cami imamın maaşı da kapsamakta

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

