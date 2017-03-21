ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

21 Mart, 2017

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Resul Güvenci

DORTMUND- Dortmund Büyük Ülkü Ocakları 18 Mart 1915 Çanakkale şavaşı şehitlerini Lara Düğün salonunda gerçekleşen etkinlikle anıldı. Program şavaşta şehit düşenler için bir dakkika saygı duruşu ve ardından İstiklal marşı okunmasıyla başladı. Etkinliği düzenliyen Dortmund Büyük Ülkü Ocacağı Başkanı Hayrettin Ucar yaptığı selamlama konuşmasında böyle anlamlı etkinliğe katılımın yoğun olmasının memnun edici olduğunu belirtdi. Türk Federasyon Genel Başkanı Şentürk Doğruyol misafir olarak katındığı programda günün anlamına dikkat çekerek Türkiye nin aynı o günkü gibi çok zor anlardan geçtiğine vurgu yaparak birlik ve beraberlik olunması çağrısı yaptı

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