CDU konuştu, AfD alkışladı

8 Şubat, 2017

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Almanya’da Müslümanları resmi eşitlik statüsü kazandıran devlet antlaşmasını imzalayan ilk eyalet olan Hamburg Senatosu, antlaşmanın iptalini isteyenlere cevabını antlaşmaya sahip çıkarak verdi.

Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg’da Müslüman dini cemaatlerle devlet antlaşması yapılmasına zamanında önayak olan Hıristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Hamburg Teşkilatı ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) antlaşmanın iptaline yönelik talebi Hamburg Eyalet Meclisi’nde oylandı. CDU ve FDP’nin talebi, Sosyal Demokrat Parti (SPD) – Yeşiller koalisyon hükümeti ve Sol Parti’nin oylarıyla reddedildi. Konuyla ilgili mecliste bir konuşma yapan Hamburg Büyükşehir Belediye Başkanı Olaf Scholz, “Asıl sorunların olduğu şu dönemde diyaloglara ve bu antlaşmaya ihtiyacımız var. Ortadaki sorunlarını yanlışların konuşulması ve eleştirilmesini, yaralara parmak basılmasını doğru buluyorum ama diyalogları sonlandırabilecek bir iptal kararını doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu. Devletin dini cemaatlerle antlaşma imzalamasının din özgürlüğünün göstergesi olduğunu ifade eden Scholz, Hamburg’un Müslümanlara saygı duyduğu için bu antlaşmayı imzaladığına da dikkat çekti. Hamburg İslam Şurası’nın sıra dışı işler başardığına dikkat çeken Scholz, “Dünyadaki gelişmelerin aksine Hamburg İslam Şurası’nda Sünni ve Şiiler hepsi bir arada diyaloglarını sürdürebiliyor. Onların bir arada olabilmesi kentimiz için de büyük bir fırsattır. Hamburg’da güzel çalışmalar yapan Dinler arası Diyalog Merkezi ile yapmış olduğum istişare de bu antlaşmaya sahip çıkmamız gerektiği yönünde oldu, kendilerine tavsiyelerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi. Scholz, anayasalar çerçevesinde kalan tüm kurumlarla diyalogların sürdürülmesi taraftarı olduklarının da altını çizdi.

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DİTİB’in Hıristiyan ve Yahudi düşmanlığı yaptığını iddia ederek DİTİB ile olan antlaşmanın iptalini talep eden Hamburg CDU Meclis Grubu Başkanı Andre Trepoll, “Bu nefret dolu yaklaşımlarıyla DİTİB ortağımız değil, toplumumuz için düşmandır. Türkiye’nin İslamcı ve milliyetçi gelişimini Türk hükümetinin güdümünde olan DİTİB’in buraya taşımasına izin veremeyiz. Her kim buradaki liberal Türk halkını güçlendirmek istiyorsa, dış etkenlerle ilişiğin kesilmesine de destek olması gerekir. Bunun için de DİTİB’le olan ilişkilerin bir an önce kesilmesi şarttır” şeklinde konuştu. FDP meclis Grup Başkanı Katja Suding, Hamburg İslam Merkezi’nin Berlin’deki Yahudi karşıtı etkinliklere katılımını örnek göstererek, “Bu antlaşmayı iptal etmek için daha ne olmasını bekliyorsunuz” yorumunu yaparken Hamburg’da yaşan Müslümanlarla “İdari Anlaşma” yapılmasının yeterli olacağını savundu. dinler arası diyalog zemini için bu antlaşmanın önemini vurgulayan Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anjes Tjarks, “Günümüzde duvarlar ören ve insanları etnik kökenlerinden ötürü genel şüpheli konumuna koymak isteyen siyasetçilerin sayısı artıyor. İnsanları dışlayarak sarsılacak olan güveni yeniden kazanmak çok zordur. Bu nedenle biz karşılıklı diyalogların devam etmesinden yanayız. Bu tür antlaşmalar zaten iyi günler için değil, kötü günler için imzalanır. Antlaşmanın iptali sorunları çözümsüz hale getirir” şeklinde konuştu. Tjarks, DİTİB’in söz konusu Noel karikatürüne karşı mesafeli duruşunu açıklamasını yerinde bir davranış olduğunu da sözlerine ekledi.

GÜÇLÜ: ANTLAŞMAYA SAHİP ÇIKILMASI GEREKİR

Konuyla ilgili mecliste bir konuşma yapan Hamburg Eyalet Meclisi Milletvekili Nebahat Güçlü, AfD’nin mecliste Müslümanlara yönelik genel tutumunu eleştirerek, “Hep aynı iz üzerinde buraya taşıdığınız nefret söylemlerinizi dinlemek zorunda kalıyoruz” dedi. CDU ve FDP’nin önergelerini de eleştiren Güçlü, “Müslümanlarla devlet antlaşması imzalandığında her iki taraf da zorluklar olacağını biliyordu. Eğer her şey sorunsuz olsaydı zaten antlaşmaya gerek olmazdı. Eşitlik için imzalanan antlaşmaya sahip çıkan Sayın Scholz’un bu antlaşmaya sahip çıkması yerinde bir yaklaşımdır. FDP’nin elinde belge ve kaynak olmadan ortaya attığı iddialar ise menfur bir yaklaşımdır ve kabul edilemez” şeklinde yorum yaptı. DİTİB’le federal düzeyde yaşanan bazı sorunların Hamburg DİTİB’e mal edilemeyeceğinin altını çizen Güçlü, “Kuzey Almanya DİTİB Başkanı karikatür kriziyle ilgili direkt sorumlulukları olmamasına rağmen gerekli açıklamayı yaptı ve konuyla ilgili yaptırımların olacağını sözlü ve yazılı olarak beyan etti. Bunu dikkate almak gerek. Ayrıca Hamburg İslam Şurası ve DİTİB’in gerek Selefilerle mücadele konusunda, gerekse buradaki mültecilere destek konusunda yaptıkları ortak çalışmaları unutmamalıyız” dedi. Güçlü, diyaloglara zarar verilmemesi gerektiğinin önemini de vurguladı.

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