CEBİT’E TÜRK DAMGASI

22 Mart, 2017

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Gülsüm Tan/HANNOVER

Hannover’de her yıl düzenlenen Uluslarası CeBIT Bilişim fuarı bu yıl Japonya partnerliğinde açılarak teknoloji meraklılarını ağırlıyor. 24 Mart2017 tarihine dek gezilebilecek olan fuarda

11 Türk firması yer alıyor. Görevine yeni atanan Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman, beraberinde Ticaret Ataşesi Ruhi Deniz ile buradaki Türk firmalarını ziyaret ederek, firmaların tanıttıkları ürün ve fuar durumları hakkında bilgi edindi.

-Projemiz büğüyerek devam ediyor

Önemli bölümünü yazılım alt sektörü oluşturduğu CeBIT fuarına katılım sağlayan Türk firmaların arasında Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı FATİH projesiyle katılıyor.

CeBIT’e ikinci kez katıldıklarını söyleyen FATİH ve eba eğitim projelerinin Tanıtım ve Organizasyon Müdüresi Hanife. Güliz Yayla, “Burada üniversiteler ve araştırmalar yapan merkezlerin bulunduğu fuarın yenilikler holündeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da Dünya’da en büyük kapsamlı bir projeyi yönetiyoruz. Burada öğrenci ve eğitimcilerimizle bir araya geliyor projemizi tanıtıyoruz” diye bilgi verdi. Projelerinin büğüyerek ve kendi kendini yeniliyerek devam ettiğini belirten Yayla. “Gençlerimizi eğlendirerek bilgilenmelerini sağladığımız eğitim ve bilişim ağı Eba projemizin yurt dışında yaşayan insanlarımızada katkı sunacağına inanıyoruz”dedi.

-Dev firmalar ile rekabet içindeyiz

Fuara 15. kez katıldıklarını söyleyen CANOVATE Electronics firması Global satış Direktörü Gün Evren Gören, “Kökeni TELETAŞ olan köklü Türk kuruluşumuzun devamı olan şirketimizle yurtdışı pazarları hedeflendiyinden dolayıda oluşturulan Canovate (yenilikçi) markamızla yolumuza devam ediyoruz. Ciromuzun büyük bir kısmıda ihracattır. Fabrikamız İstanbul’da olup birçok farklı ülkede ofislerimiz ve depolarımız bulunmakta. Burada “Data Center-veri merkezi ve fiberoptik çözümleri” olarak iki katagoride ürünlerimizi tanıtıyoruz.” diye bilgi verdi. Geniş teknelojik ürünleriyle Türkiye’de ayrıcalı bir şirket olduklarını belirten Gören, “Biz şu anda Amerika ve Alman dev firmaları ile rekabet ediyoruz. Bu noktada bilakiz fiberoptik’te Ortadoğu pazarında çok ciddi söz sahibiyiz” diyerek, CeBIT’e katılmalarının daha çok amaçlarının Türkiye’yi burada temsil etmek olduğu gibi, yeni müşteriler edinebilmek olduğunu söyledi.

– İş ortaklıkları geliştirmek

IAS Yazılım, Geliştirme ve Servis şirketi Teknolojiden sorumlu başkanı Hakan Özkara, standlarında CANIAS ERP sistemi ile ilgili yenilikleri ziyaretçilerine sunuyor.CeBIT’e beşinci kez katıldıklarını belirten Özkara, firma, ürünleri ve fuara katılma amaçları üzerine şu bilgileri verdi: “89 yılından Almanya’da kurduğumuz şirketimizi, 2002 yılında Türkiye’ye taşıdık. Almanya’da 3, merkezimiz Türkiye’de ise 4 ofisimiz bulunmaktadır. Müşterilerimiz ise, üretim yapan büyük işletmeler. Onların Kurumsal Kaynak Planlanması olan ERP yazılım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Türkiye’de global pazarda ihracat yapabilen nerdeyse tek bir yazılım şirketiyiz. Burda, müşteri ile buluşmaktan ziyade, beraber yeni ülkelerde yatırım yapabileceğimiz çozüm ortaklarıyla buluşmak ve iş ortaklıkları geliştirmek için bulunuyoruz..

-Tamamen yerli yazılımımızı tanıtıyoruz

Fuara ilk kez katıldıklarını belirten Ankara menşeli CYMSOFT Bilişim Teknolojileri şirketi Genel Müdürü Dr. Cemal Gemci, bilişim güvenlik konusunda faaliyet gösteren bir firma olarak CeBIT’e KOSGEP destekli katıldıklarını belirterek, tanıttıkları ürün hakkında şu bilgileri verdi: “27001 bilişim güvenlik standartlarını adım adım hiç bilmeyen birine yaptırabilen bir yazılım geliştirdik (ISO/IEC 27001). Kendi geliştirdiğimiz tamamen bize ait olan bu yazılımımızı tanıtımı için burdayız. Firmalarla ciddi görüşmelerim oluyor.

-70 ülkeye ihracat

ETK Kablo şirketi standında bilgi veren İş Geliştirme Müdürü Ercü Eren Fosforoğlu, firmalarının Türkiye’nin ileri gelen kablo üreticilerinden biri olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 70 ülkeye ihracatımız var. Geçen sene Türkiye İhracatçılar Birliği’nde kendi dalımızda ikinci olduk. Fiberoptik, telefon, kontrol ve Data kabloları üretiyoruz. Fuarımızda iyi gidiyor” dedi.

– Başkonsolos ziyaretleri sevindirdi

Diğer yandan, Görevine yeni atanan Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Banu Malaman,

ilk firma ziyaretlerini CeBIT fuarında gerçekleştirdi. Burada Türk firmalarını Ticaret Ataşesi Ruhi Deniz ile ziyaret ederek bilgi edinen Malaman, CeBİT’in Uluslararası alanda tanınmış bir bilişim fuarı olduğunu teyit ederken, “Burada katılan firmalarımız arasında Milli Eğitim Bakanlığımız’ın katıldığı FATİH projesi standındayız. Onları bizde Hannover’de ağırlamaktan memnunuz” dedi. Fuarlara uzun zamandır Türk firmalarının katıldığını belirten Malaman, “Olumlu sonuçları görülmüş olan bu katılımların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini düşünüyor ve istiyoruz” diye görüşlerini belirtti.

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