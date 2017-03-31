CECELİ STUTTGART’A GELİYOR

31 Mart, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Bestevent Stuttgart’ın organizasyonuyla Fatih Kaya, sevilen sanatçı Mustafa Ceceli’yi, 21 Nisan Cuma günü Worms ve Mannheim şehirleri arasında bulunan Lampertheim’de ve 22 Nisan Cumartesi günü ise Stuttgart’ta hayranlarıyla bir araya getirecek. Bestevent Stuttgart ünlü isimleri gurbetçilerle buluşturmaya devam ediyor. Son yılların en başarılı seslerinden olan ve tüm Türkiye’de, Avrupa’da ve Almanya’da müzikseverlerin gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, 21 Nisan Cuma günü akşamı Can Gala Eventcenter Lampertheim ve bir gün sonra yani 22 Nisan Cumartesi günü ise Stuttgart’ta bulunan Liederhalle sevenleriyle buluşacak. Lampertheim’de ayrıca özel misafir olarak İnternet Fenomeni Metin Saygın’ın yanısıra konser öncesi muhteşem Remixleri ile Onur Suygun severleri ile buluşacak. Daha sonra ise ünlü sanatçı Mustafa Ceceli konuk olacak. Bestevent Stuttgart’ın organizasyonuyla eski ve en son vizyonda olan kendi eserlerinin yanı sıra diğer sevilen sançılarının da parçalarını da seslendirecek olan Ceceli, en güzel eserleriyle sevenlerine keyifli bir akşam yaşatacak. Canlı performansı ile hayranlarının karşısına çıkacak olan Mustafa Ceceli, Fatih Kaya aracılığıyla hayranlarına bir mesaj yolladı. Mustafa Ceceli, “Almanya’daki bilhassa Stuttgart’taki dostlarımız. Değerli dinleyicilerimiz. Harika bir konser için biz şimdiden hazırız. Ya siz hazırmısınız?.” diyerek hayranlarının konsere gelmeleri için çağrıda bulundu. Öte yandan Fatih Kaya ise “Bu muhteşem konser için biletinizi hemen şimdi temin edin. Yerlerimiz tükeniyor. Bu mükemmel konseri kaçırmayın.” dedi.

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