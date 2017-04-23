CECELİ STUTTGART’I SALLADI

23 Nisan, 2017

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Alper Altın

STUTTGART – Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Stuttgart Liederhalle’de unutulmaz bir konser verdi. Konser alanının hınca hınç dolu olması, genç sanatçının geniş repartuarından kaynaklandığı gözler önündeydi. Genci yaşlısı konser alanını saatler öncesinden doldurmuş olması, ünlü sanatçının ne kadar çok beğenildiğini gösterdi. Gazetemize konuşan ünlü sanatçı, şu sözleri kaydetti: “Yurtdışında, özellikle Almanya’da ve hatta her Stuttgart’a gelişimde çok heyecanlı oluyorum. Buradaki özlemi, coşkuyu ve heyecanı ben ve ekibim çok iyi görebiliyoruz. Bizleri burada yalnız bırakmayan gurbetçi vatandaşlarımıza ve hayranlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Romantik, eğlenceli ve coşkulu şarkıları ile alanı dolduran binlerce kişiyi mest eden ünlü sanatçı, gurbetçi hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Gazetemizi inceleyen ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, “Post gazetesi her zaman olduğu gibi haber içeriği, kalitesi ve insanlara ulaşma potansiyeli ile öne çıkan gazetelerden. Gerçekleştirdiğimiz bu konserde ulaştığı kitlenin ne kadar olduğunu daha iyi gözlemledik. Teşekkür ederiz” dedi.

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