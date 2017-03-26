CEM ÖZDEMİR BARAJI AŞAMADI

26 Mart, 2017

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Almanya’nın Saarland eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) oyların yüzde 40,4’ünü alarak birinci parti çıktığı bildirildi.

Almanya’nın en küçük eyaleti olan Saarland’da yaklaşık 800 bin seçmenin oy kullandığı Eyalet Meclisi seçimlerinde yerel saatle 18.00’de oy verme işlemi sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Saarland Eyalet Meclisi seçimlerinde Angela Merkel’in lideri olduğu CDU oyların yüzde 40,4’ünü alarak birinci parti çıktı.

2012’deki seçimlere göre, oyunu yüzde 5,2 oranında arttıran CDU’nun eyalette yeniden hükümeti kurması bekleniyor.

Sosyal Demokrat Parti ikinci

Sosyal Demokrat Parti ise 5 yıl önce yapılan seçimlere göre yüzde 0,5 oranında oy kaybederek yüzde 30,1 ile ikinci sırada kaldı.

Sol Parti de 2012’ye göre yüzde 3,2 oranında oy kaybetti ve bu seçimde yüzde 12,9 ile üçüncü parti oldu.

Yeşiller Partisi ise ARD’nin sandık çıkış anketine göre yüzde 5’lik seçim barajının altında kalarak yüzde 4,2 oy oranıyla Eyalet Meclisinde temsil edilemeyecek.

Eyalette ilk kez seçimlere katılan aşırı sağcı popülist “Almanya için Alternatif” (AfD) partisi ise yüzde 5,9 oranında oy alarak Meclise girdi.

Geçici resmi sonuçların eyalet seçim kurulunca bu gece açıklanması bekleniyor.

Seçimlere katılım oranının ise 2012’e göre yüzde 9,4 oranında artarak yüzde 71’e yükseldiği kaydedildi.

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