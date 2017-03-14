CENAZE YIKAMA SEMİNERİ BAŞLADI

14 Mart, 2017

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Aykan İnan

MÜNİH – Münih Din Hizmetleri Ataşeliği ve DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği organizasyon ve öncülüğünde, 4 Mart – 2 Nisan 2017 tarihleri arasında, Güney Bavyera’daki dokuz Koordine Bölgelsinde hafta sonları, bayanlara yönelik cenaze hizmetleri seminerleri düzenleniyor. Seminerlere yaklaşık 300’den fazla kişi müracaatta bulundu. Bu kapsamda düzenlenen seminerlerin birincisi Münih Bölgesi için DİTİB Münih Pasing Hacı Bayram Camii Konferans Salonunda yapıldı. Saat 8-19 arasında düzenlenen seminer Pasing Camii Din Görevlisi İhsan Şimşek’in Kur’an tilaveti ve İslam’ın ölüme ve hayata bakışı sunumu ile başladı. DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Önder Yıldız’ın DİTİB-ZSU Cenaze Fonu kayıt ve nakil işlemleri hakkında bilgilendirme sunumunun ardından Dr. Necdet Bulut, “Tıbbi Açıdan Ölüm, Tıbben ölüm ne zaman gerçekleşir?, Doğal ölüm yakınken belirtiler nelerdir? Bu kişilerde neler gözlemlenir?, Beden soğumadan neler yapılmalıdır?, Almanya’da cenaze ile ilgili dikkat edilecek hususlar” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Seminerler sayesinde kadın cenazesi yıkamak için bayan bulmakta yaşanan zorluklar aşılmış olacak.

Uygulamalı cenaze yıkama dersi

Seminerde görev alan Münih Merkez Koordine Din Görevlisi Hayrunnisa Peker “Ölüm haberi, ölüm sonrasında yapılacak işlemler, cenaze yıkamanın hükmü, hangi cenazeleri kimler yıkar?, cenaze ile ilgili terimler, ölüm anı, ölüm esnasında yapılacak işlemler, cenazenin yıkanması, kefenin hükmü, kefenin çeşitleri, konularında; Merkez Koordine Din Görevlisi Şule Önder ise “Abdest aldırma, kefenlemede yaygın hatalar, cenaze namazının hükmü, kılınışı ve duaları, cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi” başlıklı sunumlar yaptılar. Katılımcı bayanların hepsi teker teker bir defa “manken bebeği” yıkayıp kefene koydu ve bağladı. Bayanlar uygulama yaparak öğrendiklerini pratikte deneme imkanı buldular. Münih’in ardından aynı içerik ile aynı seminer şu şehirlerde de olacak: İngolstadt, Marktoberdorf, Donauwörth, Deggendorf, Memmingen, Rosenheim, Günzburg, Augsburg- Haunstetten.

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