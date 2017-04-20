ÇERKEZLER KÖLN’DE BULUŞTU

20 Nisan, 2017

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İSA AKSOYLU

KÖLN – Avrupa Çerkez Kültür Dernekleri Federasyonu himayesinde Köln Çerkez Kültür Derneği Koordinatörlüğü’nde bu yıl 9.su düzenlenen Uluslararası Çerkez Kültür Festivali Köln’de yapıldı. 3 gün boyunca düzenlenen Uluslararası Çerkez Kültür Festivali’ne Türkiye başta olmak dünyanın dört bir tarafından gelen Çerkezler doyasıya hasret giderirken gönüllerince eğlenme fırsatı buldular.

Sergi , söyleyişi , sinema, halk dansları ve konferanslarla devam eden 3 günlük program kapsamında ayrıca Leverkusen ‘de bulunan Forum Salonunda da muhteşem bir gece düzenlendi. Düzenlenen geceye Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Yeşiller Eyalet Milletvekili Arif Ünal, Leverkusen Belediye Başkanı Bernhard Marewski, Köln Meclis Üyeleri Ahmet Edis ve Malik Karaman, Avrupa Çerkez Kültür Dernekleri Federasyon eski başkanı Faruk Tamzok ,yeni Başkanı Ertan Doğtaş, Köln Çerkez Kültür Derneği Başkanı Aykut Şahin ve çok sayıda seçkin davetli katıldı. Geceye Kafkasya’dan gelen ünlü Çerkez ünlü şarkıcı Azamat Bekow, Ürdün’den gelen Amira Chetaw ve Annas Shoqar, Köln’den Çerkez müzik grubu Ensemble Gughe birbirinden güzel parçaları seslendirirken ünlü garmonistler Murat Kanşat ve Blan Jalouqa muhteşem müzikleri ile renk kattılar. Bunların yanı sıra gece damga vurmayı başaran tanınmış halk dansları grubu Enseble Zori Maykoba , Köln Çerkez Derneği çocuk dans grubu Timaf ve Münih Çerkez Derneği Halk Dansları Grubu Enseble Pse birbirinden güzel danslarla geceye renk kattılar. Düzenlenen gece hakkında konuşan Dernek Başkanı Aykut Şahin, ” Her yıl Almanya’nın farklı bölgelerinde düzenlediğimiz buluşma gününün bu yıl ki programını Köln’de yaptık. Kafkasya’dan ve dünyanın bir çok ülkesinden misafirlerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. 1864 yılında sürgüne uğrayarak asimile politikalarına rağmen ayakta durmaya çalışan biz Çerkezler dünyanın dört bir yanına dağılsak bile kültürümüzü yaşatmaya ve özümüzden vazgeçmeyeceğimizi her fırsatta göstermeye devam ediyoruz. Bu tür festivallerinin sürekliliğini temenni ediyorum. Gecede emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor bizleri onurlandırarak gecemize katılanlara da saygı ve selamlarımı sunuyorum ” dedi. Program kapsamında ayrıca Rejisörlüğünü Askerbiy Nagaplev’in yaptığı ” Çerkez Kadınları ” isimli belgesel Kön’de izleyici ile buluştu. Geçmişten günümüze Çerkez kadınlarının hayattaki yaşam tarzları, hayata bakış açıları ve başarıları konu ele alınırken dünyada isim yapmış başarılı Çerkez kadınları da gün yüzüne çıkmış oldu.

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