CEVAT ÖKSÜZ GÜVEN TAZELEDİ

1 Mayıs, 2017

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Mustafa Karaman

LUDWİGSBURG- Baden-Württemberg eyaletinde 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Karadeniz Giresunlular Baden-Württemberg Derneği 5. Olağan Genel Kurul’unu dernek binasında gerçekleştirdi. Karadeniz Giresunlular B-W Derneği Olağan Genel kurulunda yeni yönetim kurlu seçildi. Divan Bașkanılığını Abdullah Yavuz’un yaptığı kurulda 100’e yakın üyesinden yüzde 80’ni katılım gösterdi. 5. Olağan Genel Kurul’unda selamlama konuşması yapan Cevat Öksüz 2 yılık bir süreçte gerek tüm üyelerin gerekse yönetim kurulunun vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda bir veda konuşması da oldu Cevat Öksüz için. Bayrağı devir etmek arzuladığını belirten konușmasının ardından bu ayrılma isteğine üyeler izin ermedi. Cevat Öksüz’ün yönetiminin devam etmesi gerektiğini açıkladılar. Daha sonra da son yıllık faaliyet raporunu okundu. Arkasından muhasebe ve denetleme raporları sunuldu ve daha sonra yönetim kurulu, tüm üyeler tarafından ibra edildi. Bu ısrarın üzerine 3’cü kez Cevat Öksüz aday oldu ve verdiği tek liste oy birliği ile onaylandı. Buna göre Cevat Öksüz başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu. Mehmet Bıçakcı, Uğur Aydın, Erdal Savaș, Erol Yıldırım, Tarık Çelik, Murat Kara, Abdullah Yavuz, Güldane Bıçakcı ve Yasemin Yıldırım yer aldı. Denetleme kuruluna ise Vedat Kap, Ali Zor, Recep Hortum, Songül Vural ve Sinan Topal seçildiler. Öte yandan iki hafta içinde yeni yönetim görev taksimi yapılacağını belirten Cevat Öksüz, tüm üyelere teşekkür ederek vermiş oldukları güvene layık olacaklarını dile getirdi. Öksüz, “Birlikten kuvvet doğar. Biz birlik ve beraberliğimizi bozmadan el birliğiyle bu derneği iyi yerlere getirdik ve de daha da iyi yerlere getireceğiz ve faaliyetlerimiz devam edecek.” dedi.

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