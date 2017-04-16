CEYLAN MEST ETTİ

16 Nisan, 2017

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Mehmet Güzel

ULM- Daha önce Almanya’nın çeşitli kentlerinde konserler veren ve türküleriyle hayranlarının karşısında sahne alan sevilen sanatçı Ceylan, bu kez de Discotek Taxim Ulm’de sahne aldı. Uzaktan ve yakın çevreden gelen, hayranları ile buluşan Ceylan, sevenlerine canlı konser verdi. Yeni ve eski eserlerini seslendiren Ceylan, bol hareketli parçalarının yanısıra halaylarla hayranlarını coşturdu. Bunun yanı sıra slov şarkılarıda yine seslendirerek hayranlarını mest etti.

BÜYÜK HAYRANI İLYAS

Bu yıl 33. Sanat yılında olan sanatçının küçüklüğünden beri hayranı olan ve Ceylan’ın her albüm, VHS kasetleri, kaset, plak, CD, poster, gazete haber küpürleri olmak üzere hatta konserlerini de kaçırmayan binlerce fotoğrafını arşivinde bulunduran İlyas Genç Ulm’de de Ceylanı yanlız bırakmadı. Heryerde Ceylan ile bütünleşmiş olan İlyas Ceylan diye de anılan Samsunlu İlyas Genç, sahneye çıkarak 33. yıl anısına ses sanatçısı Ceylan’a Altın Plak ödülü olarak birde plaket taktim etti. Bu durum karşısında duygulanan Ceylan, İlyas’ın kendisi için yaptıklarından dolayı teşekkür etti ve bu jestinden dolayı sevindiğini belirtti. Ceylan’ın büyük hayranı olan İlyas ayrıca önümüzdeki aylarda Ceylan’ın sanat hayatını içeren bir kitap hazırladığını sanatçı ya ve sevenlerine duyurdu.

SİNGEL ÇIKARTTI

Ayrıca sanatçı geçtiğimiz günlerde yeni bir Singel de yaptığını hayranlarıyla paylaştı. Ceylan, internet platformu üzerinden satışa sunulduğunu belirtti. Artık her iki yılda yeni albüm yapan sanatçı önümüzdeki aylarda bir Nostalji yani Küçük Ceylan klasiklerinden toplanan bir albüm çalışması olacağını açıkladı. Konserden oldukça memnun kaldığını ve de bi tür organizelere sık sık katılacağını söyleyen Ceylan, iler ki dönemlerde her fırsatta gurbetçi ile bütünleşeceğini ve onları çok sevdiğini vurguladı. Kendisinin eskiden gurbetçi kızı olduğunun altını çizen Ceylan, halen kendisinin gurbette yaşayanlardan biri olarak hissettiğini söylemeyi ihmal etmedi. Konser sonrası Ceylan ayrıca büyük hayranı İlyas’ın organizesiyle sosyal medyadaki sayfasından takipçilerine canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşturdu. Daha sonra da Ceylan konser sonunda hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza dağıttı.

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