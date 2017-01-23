CHP’den Birlik çağrısı

23 Ocak, 2017

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Necdet- Hamdiye Karaşahin

FRANKFURT – CHP Frankfurt Şubesi’nin düzenlediği birlik ve beraberlik toplantısı Gallus Saalbau salonunda yapıldı. Aynı zamanda yeni yıl ve yeni yapılanma ile ilgili olan toplantıya, CHP Hessen Eyalet Başkanı Ali Ercan, CHP Frankfurt Teşkilatı Başkanı Gazi Güleç, Hessen Eyaleti Milletvekili Turgut Yüksel (SPD), Frankfurt Belediye Meclisi Üyesi Eyüp Yılmaz (Die Linke), 400’e yakın CHP üyesi ve partililer katıldılar.

BİRLEŞTİRİCİ OLMALIYIZ

Açılış konuşmasında katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Atatürk şiieri okuyan CHP Frankfurt Teşkilat Başkanı Gazi Güleç, “Kadın ve Gençlik Kolları’da dahil hepimize çok görevler düşüyor. Türkiye’de son günlerde yaşanan olaylar için endişeliyiz. Ötekileştirmek yerine birleştirici olmalıyız ve barışçıl yaklaşımlar içerisinde olmalıyız” şeklinde konuştu.

YABANCI DÜŞMANLIĞI ARTIYOR

Almanya’da göçmenlerin yaşadıkları temel sorunlara değinen CHP Hessen Eyalet Başkanı Ali Ercan, “Her geçen gün ırkçılık ve yabancı düşmanlığı artmakta. Buna karşı yeterli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ayrıca aile birleşimi gibi konularda yaşanan sıkıntılar da ortadan kalkmalıdır” diye konuştu. Ercan, CHP’liler olarak, Türkiye’nin temel sorunlarına yönelik birlik ve beraberlik içerisinde olunması ve çok çalışılması gerektiğini de söyledi.

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