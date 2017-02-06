ÇİFT YÖNLÜ EĞİTİM PROJESİ

6 Şubat, 2017

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KÖLN – Kısa adı ASIM olan Âtî Stratejik İlim merkezi bünyesinde yürüttüğü proje kapsamında çift yönlü eğitim projesini hayata geçirdi.

Almanya’nın Köln kentinde 6 kişilik akademisyen ve eğitimciden oluşarak kurulan danışmanlık şirketi ÂSIM yıllardan beri eğitim ve proje geliştirme konularıda faal olarak hizmetlerini yürütüyor. . Özellikle Almanya da yetişmiş olamaları ve anavatanları Türkiye ile her daim bağlantılı olmaları, bu iki ülke arasında güçlü köprüler kurma azimlerini tetikliyor. Kurumun yönetiminde başta Aslan Aygün olmak üzere, Mustafa Tuncer, Talha Aygün, Günay Tuncer, Taibe Nur Aygün ve Şeyma Nur Aygün yer alıyor. Yürüttükleri proje hakkında bilgi veren Aslan Aygün,” ÂSIM danışmanlık elde ettiği tecrübeler dahilinde hem anavatanları Türkiye ve bulundukları ülke olan Almanya arasında bilgi paylaşımını sağlama ve bunun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasına katkıda bulunma gayesiyle geniş kapsamlı ve etkili bir eğitim modeli oluşturmuştur. ÂSIM danışmanlığın oluşturduğu bu eğitim modeli Almanyada hali hazırda uygulanmakta olan çift yönlü üniversite eğitim modelinin daha da geliştirilmiş şeklidir. Çift yönlü eğitim modeli isminin de belirttiği üzere iki aşamayı içinde barındıran ve tek bir mecrada toplayan bir sistemdir. Bu bağlamda lise bitirmiş ve üniversite eğitimine hak kazanmış olan gençler, 4 sene dahilinde hem meslek eğitimi, iş tecrübesi, hem de üniversite eğitimlerini elde edecekler. Günümüz üniversite mezunlarında fenomen olan üniversite sonrası işsizlik ve boşlukta kalma durumunu ortadan kaldırmayı hedefleyen bu sistem, öğrencilerin bilinçli yetişmesini ve erken safhalarda gelecekteki işyerlerine hazırlıklı olmalarını sağlıyor.

Pojenizin başlıca özellikleri

Projenin başlıca özelliklerini sıralayan Aygün, ” Sistemin işleyişindeki başlıca özellik, üniversite eğitimiyle pratik eğitimin kombine edilmesidir. Bu bağlamda öğrenciler şirket veya kamu kuruluşlarında sözleşmeli çalışıp maaş alacaklar, iş tecrübesi edinecekler ve bunun yanı sıra üniversite eğitimlerini sürdürecekler. 3 ay okul 3 ay iş olmak üzere, öğrenciler sürekli canlı ve yoğun bir program içerisinde olacaklar. Modelin ön gördüğü süre 4 sene olmakla beraber bu sürenin dışına çıkan öğrenciler diploma almaya hak kazanamayacaktırlar. Öte yandan bu süre zarfında üniversite eğitimlerini tamamlamayı başaran öğrenciler bulundukları şirketde süresiz iş imkanlari elde edebilecek. Ülkemizin hızlı gelişimine uyum hatta katkı sağlamak için geliştirilmiş olan bu model canlı yapısıyla hem öğrencilerin zamanlarını iyi değerlendirmesini ve bununla bağlantılı olarak terör olaylarından uzak kalmalarını sağlıyor. Bunun başlıca sebebi gençlerin sistem içerisinde 4 sene boyunca yalnızca işleri ve üniversite eğitimleri ile meşgul olmaları ve uygulama planının çok sıkı ve yoğun olmasıdır. Ülkemize ve vatnımıza fevkalade faydali olacağını umduğumuz bu sistemi en kısa sürede gerekli mecralara tanıtmak isteyen ÂSIM danışmanlık, bu bağlamda gayretlerini sürdürmektedir ” dedi.

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