ÇİFTE VATANDAŞLIK KALDIRILSIN

14 Mart, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizin ardında Belçika’da çifte vatandaşlığı sorgulamaya başladı. Hollanda’nın safında yer alan Belçika, geçtiğimiz seçimlerde Flaman kesiminde rekor bir sayıda AK Partisinin destek almasından rahatsız oldu. N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partisi çifte vatandaşlığa geçmek isteyenlere “vatandaşlık imtihanına” tabi tutulmasını istiyor. Belçika’daki en büyük siyasi parti olma özelliğine sahip olan ve federal yapılı Belçika’nın sonuna savunan N-VA Partisi yine Müslüman kökenli yabancıları taktı. Belçika Federal Meclis Üyesi Sarah Smeyers, çifte vatandaşı olan Faslı ve Türklerin çifte vatandaşlığını nasıl geriye alabiliriz araştırmasını yaptı. Kanunen herhangi bir terör eyleminde bulunmayan Faslı ve Türk kökenli yabancıların Belçika vatandaşlıklarını iptal etmenin mümkün olmadığını söyledi. Smeyers, “Bizim yapabileceğimiz tek konu ise vatandaşlık geçişini iyice zorlaştırmak. Vatandaşlık imtihanı bunlardan birisi olmakta. Belçika vatandaşı olmak isteyenler kurs verebiliriz, bu kursları mültecilerde dahil olabilir. Bu kursalar da Belçika’nın örf, adet ve geleneklerinin önemi belirtilir. Misal Şeriat kanunlarının Belçika’nın örf, adet ve geleneklerinden üstün olmadığı bilinmesinin gerektiği ve bunu kabul etmeleri istenir” dedi

Zuhal Demir’de çifte vatandaşlığına karşı çıktı

PKK’ya terör örgütü diyemeyen Tuncelili Federal Hükümeti Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türkiye’deki 15 Temmuz Fetö terör örgütünün darbe girişimi sonrası çifte vatandaşlık kaldırılmalı açıklamasını mensubu olduğu N-VA Partisi destek verdi. Kürt asıllı ve PKK sempatizanı olarak da bilinen Bakan Zuhal Demir’e göre, Belçika’da doğanlar bir tercih yapmak zorunda. Ya Türk’sün ya da Belçikalısın” diyen Demir, Belçika’da, çifte vatandaşlığı tartışmaya açmıştı. Son olarak Hollanda’nın Rotterdam kentinde iki bakanın konuşturulmamsı ve sınır dışı edilmesiyle N-VA Partisi tekrar çifte vatandaşlığı gündem getirdi. Demir, yıllar önce Türkiye ve Fas’la yapılan ikili anlaşmaların da gözden geçirilmesini istedi. Türk mü? Belçikalı mı, seçimini masaya koyan Demir, “Birileri doğruları söylemeli. Diğer politikacılar bunu yapmıyor. Karşıt düşünce gruplarının binalarına saldıranlar ya da tehdit mesajları yollayanların ikinci ve üçüncü kuşak olduğunu söyleyerek, bunların Belçika doğumlu olduklarına görmekteyiz. Bunu gözden geçirmeliyiz Almanya’da çifte vatandaşlığın kaldırıldığını görmekteyiz” dedi. Çifte vatandaşlığın kaldırılması gerektiğini söyledi ve bu kişilerin vatandaşlık konusunda bir seçim yapmak zorunda olduklarını belirtti. Çifte vatandaşlığın otomatik olarak verilmemesi gerektiğini vurgulayan Demir “Böylece Türkler kitlesel olarak Türkiye’deki seçimler için oy kullanamazlar” dedi ve Diyanet camileri ile Türk siyaseti arasındaki bağa dikkat çekti. Demir bu konuda denetimlerin arttırılmasının da gündeme gelmesini istedi. Belçika’da siyaset yapan Türk kökenli politikacılarında bir tercih yapmak zorunda olduğunu söyleyen Demirci, politikacıların örnek olma gibi bir görevleri bulunduğunu hatırlatarak, Belçika’da siyaset yapan siyasetçilerin, ya Belçika ya da Türk olmalılar açıklamalarında bulundu.

Bakan Francken: Tercih haklarını kullanmaları gerekiyor

N-VA teklif ile çifte vatandaşlığa sahip olanların sayısını olabildiğince kısıtlamak istiyor ve bu şekilde “bir belirli devlet ve kişi arasındaki bağın olabildiğince netleşeceğini” düşünüyor. Ülkede Belçika vatandaşlığına geçen veya Belçika vatandaşlığı bulunan ancak bir diğer ülke vatandaşlığına da geçenlerle daha birkaç yıldır çifte vatandaşlık hakkı verilmişti. Bunu değiştirmek isteyen kanun teklifinin altında imzası bulunan N-VA’lı Milletvekili Theo Francken “Kim Belçika vatandaşlığına geçmek istiyorsa bunun için bilinçli tercih yapmalı. Belçika vatandaşlığını tercih etmek bir önceki vatandaşlığından vazgeçme tercihini içeriyor. Vatandaşlığa bağlı olarak haklar ve zorunluluklar var” diyor. Francken; Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi ülkelerdeki yönetmelikleri örnek alarak oluşturdukları teklif ile yeni Belçika vatandaşlığına geçenler veya Belçika vatandaşlığı bulunan ancak bir diğer ülke vatandaşlığına geçenler için çifte vatandaşlığı kaldırmak istiyor. Belçika vatandaşlığına geçen herkesin de 6 ay içerisinde diğer ülke vatandaşlığından çıktığına dair resmi evrak sunması öngörülüyor. Daha önceden çifte vatandaşlığı elde edenlere ise dokunulamıyor. Ülkede şu an çifte vatandaşlığa sahip kaç kişinin bulunduğu resmi mercilerce bilinmiyor. Ancak yurtdışında yaşayan birçok Belçikalının da çifte vatandaşlığa sahip olduğu biliniyor zira daha önce çifte vatandaşlık hakkı da bir nevi yurtdışındaki elçiliklere bu yöndeki talepler üzerine doğmuştu

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