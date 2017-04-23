ÇİFTE VERGİYE DİKKAT

23 Nisan, 2017

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RÜSSELSEHİM – Türk-Alman İşverenler Derneğinin (DTGB) düzenlemiş olduğu “Almanya ve Türkiye arasındaki vergilendirme” konulu toplantıya çok sayıda işadamımız katıldı. Konunun uzmanı olarak Mali Müşavir Dr. İsmail Özkan katılımcıları bilgilendirdi. DTGB Başkanı Turgut Sezgin: “Son zamanlarda Avrupa’da özellikle de Almanya’daki işadamlarımızın, firmalarımızın Türkiye’de yaptığı işlerin potansiyelinin ciddi derecede artması, Türkiye’deki resmi işlerin ve vergi mevzuatının takibini önemli hale getirmiştir. Bu konudaki firmalarımızın bilgi ihtiyacını tespit eden derneğimiz DTGB, Almanya ve Türkiye vergi mevzuatına hakim, Mali Müşavir Dr. İsmail Özkan’ın da konuşmacı olarak katıldığı bu bilgilendirme toplantısını düzenlemiştir. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimizin devam edeceğini de özellikle bildirmek istiyorum” diyerek katılımcılara selamlama ve teşekkür konuşması yaptı. Daha sonra işverenlerimizi bilgilendirmek ve sorularını cevaplamak için kürsüye gelen Özkan: “Uluslararası ticaretin başarılı bir şekilde yapılabilmesi, ithalat veya ihracatın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için iki ülke vergi mevzuatı başta olmak üzere transport, gümrük ve resmi işlemlerin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bunları yapabilen firmalar, işverenler başarılı olma yolunda hızlı adımlarla ilerlerler. Muhtemel cezalardan da firmalarını korumuş olurlar.” diyerek, işverenlerin ilgiyle, dikkatle dinledikleri önemli konulara temas etti. Pekçok işverenin sorusuna muhatap olan Özkan, cevaplarıyla işverenlerimizi memnun etti. İşverenlerin kendi aralarındaki tanışma ve bilgi alışverişin bulunmalarıyla toplantı sona erdi.

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