CMT’YE DAMGA VURDUK

20 Ocak, 2017

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Mehmet Güzel

STUTTGART- Dünyanın tüketiciye yönelik en büyük ve uzun tatil ve turizm fuarı olarak kabul edilen CMT (Karavan-Motor-Turizm) Fuarı, Stuttgart’ta messehallede kapılarını açtı. 14-22 Ocak tarihlerinde açık olan fuarda 105.000 metrekare alanda toplam 90 ülke 2 bin katılımcı ile temsil edildi, CMT Fuarı’nın bu yılki partner ülkesi Arnavutluk. Messe Stuttgart Genel Müdürü Roland Bleinroth, heryıl olduğu gibi bu sene yine rekorlara imza atacaklarını umduklarını belirterek ziyaretçi sayısında yeni rekorlar beklediklerini belirtti. Bleinroth bunun yanında Avrupalı Turistlerin rağbet ettiği bölgelerde yaşanan terör saldırıları tedirginlik yaratsada insanların ilginin devam ettiğini belirtti. CMT Fuarının ilk gününde Türkiye Standının açılışında Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı,Frankfurt Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Osman Şahin,THY Stuttgart yetkilileri, ve Bentour İsviçre Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur ve fuara katılan turizm operatörleri katıladılar. Fuardaki Türk standlarının açılışını yapan Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve Kültür Ataşesi Osman Şahin fuara katılan Türk standlarını tek tek gezerek çalışanlara başarılar diledi.

TÜRK STANDLARI YİNE GÖZDE

CMT Stuttgart Fuarındaki 350 metrekarelik Türkiye standında toplam 26 alt katılımcı ile iştirak ediyor. Türkiye standlarında Bentour, Bulut Reisen,Türk Hava Yolları, KKTC turizm operatörlerinin yanısıra Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’dan gelen katılımcılar oluşturken Türkiye rezervasyonları sunan Almanya ve İsviçre’de yerleşik tur operatörü ve seyahat acenteleri, dernek ve turizm birlikleri yer alıyor. Öte yandan bu fuarın en büyük özelliği tatilcilerin standlarda direkt olarak tatil rezervasyonu yaptırabilecek olmaları ise Türkiye standlarına olan ilgiyi dahada artırmış oldu.

HER VATANDAŞIMIZ KÜLTÜR ATEŞESİ OLMALI

Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı Almanyada yaşayan her Türk vatandaşının birer fahri Kültür Ateşesi olarak görev yapmasının önemine vurgu yaparak ” sahip olduğumuz değerleri Alman komşularımıza anlatmak onları bu güzellikleri görmeye teşvik etmeyi görev olarak görmeliyiz 1970 li yıllarda önem verdiğimiz bacasız sanayi olarak adlandırılan Turizimde 6. sırada bulunmakta bizim üzerimizde bulunan ülkeler Turizmin değerini önceden fark eden ve yatırımı ona göre yapan ülkeler bizim sahip olduğumuz doğal ve tarihi değerlerle onları geçmemiz hayal değildir”dedi Akıntı şehir Turiziminde de İstanbulun dünyada 3. Kongre Turizminde 1. olduğunu bunun kollektif çalışmaların ürünü olduğunu hükümetin 2023 hedeflerinde bulunan birçok konudan birisininde Turizm olduğunu belirtti

TÜRKİYE TURİZM CENNETİ

Açılışa özel bir basın toplantısı düzenleyen T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Osman Şahin, busene yeni bir konseple CMT’de yer aldıklarını belirtti. CMT’bin Türkiye tanıtımında çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Ataşe Şahin, “Türkiye, genellikle deniz turizmi destinasyonuyla tanınmış olsa da, son yıllarda kış, kültür, spor turizmi gibi birçok alternatif turizm türü için de farklı bir tatil destinasyonlarıyla olarak öne çıkmaktadır. Coğrafi koşulların etkisiyle farklı iklim türlerinin aynı anda yaşanması tatilciler için farklı aktiviteleri bir arada yapma fırsatı sunmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de her gelir grubundan turiste hitap edecek lüks resortlardan pansiyonlara kadar çok çeşitli konaklama ve tatil seçenekleri vardır. Bu özellikler Türkiye’yi dünyanın gözde tatil destinasyonlarından biri haline getirmiştir”. Fuara İsviçreden katılan Bentour yönetim kurulu Başkan’ı Kadir Uğur fuara geçen yıllara nazaran katılımın düşük olduğunu gözlemlediklerini buna rağmen turizmle ilgili herkesin bu fuarı ilgiyle takip ettiğini önemli bağlantıların kurulduğunu belirtti. Birbirinden farklı tatil seçeneklerinin yanı sıra spor takımlarının Türkiye’deki kamp ve dinlenme tercihinde ilk sırada yer alan Bulut Reisen’in sahibi Yalçın Bulut, furda gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Hem kendimizi tanıtma fırsatı bulduk, hem de turizm alanındaki gelişmelere tanık olduk. Standımızı ziyaret edenleri tecrübeli elemanlarımızla bilgilendirdik” dedi.

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