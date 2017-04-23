ÇOCUKLAR BAYRAM ETTİ

23 Nisan, 2017

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Muzaffer Çetin-KARLSRUHE

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı ve TBMM,nin 97’inci kuruluş yıldönümü renkli görüntüler eşliğinde Karlsruhe Rheinstandhalle’de, çoşku ve neşe içinde kutlandı. KOAB yönetim kurulu ve Eğitim Ataşeliği bölgesi Türkçe dersleri öğretmenlerinin müşterek organize ettiği Kutlamaya, Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Muhammet Kıran, Karlsruhe Eğitim Müdüresi Elisabeth Gross, Türkçe dersleri öğretmenleri, Alman okul öğretmenleri,STK temsilcileri,veliler ve çocukların katıldığı kutlama saygı duruşu Türk ve Alman milli marşlarının okunmasıyla başladı. KOAB Başkanı Erdem Arın’nın açılış konuşmasında günün anlam ve önemini belirten konuşmasında önemli hatırlatmalarda bulunduğu kutlamada, Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol, ”Milli egemenliğimizin simgesi, Cumhuriyetimizin temel taşı olan ilk Türkiye millet meclisinin kurluşunun 97’inci yıldönümü ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği ’23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kutlu olsun. Değerli soydaşlarım bağımsızlığımız için büyük savaş vermiş bir millet olarak, Cumhuriyetimizin değerini bilmek, onu yaşatmak ve gelecek nesillere daha güçlü ve modern bir Türkiye bırakmak en önemli görevimizdir. Çocuklarımızın da bizden sonra çağdaş dünyanın iyi eğitimli bireyleri arasında yerlerini alacaklarına, kendilerini geliştirerek, bilgisiyle, öğrenmeye ve yeniliklere açık olacaklarına, aklın, bilimin yol göstericiliğinde ayrılmayacaklarına inancımız tamdır. Cumhuriyetimiz, birliğimiz, bütünlüğümüz ve değerlerimiz onlara emanettir” dedi.

Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımız:

Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, ‘Sevgili çocuklar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,Türk çocuklarına verdiği önemi ve değeri göstermek için 23 Nisan 1920 yüce Türk Milletinin sınırsız sevgi duyduğu çocuklarına armagan ettiği bu anlamlı ve önemli bayram tüm çocuklara kutlu olsun. Sevgili çocuklar, Baş öğretmen Atatürk bu anlamlı bayramı size hediye ederek, sizlere nekadar değer verdiğini, sevdiğini ve güvendiğini göstermiştir. Bu güzide etkinliğe katılan vatandaşlarım, yurdışında 60 yıldır yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Bu süre aşamasında eğitim alanında verdiğiniz süreç, yeterli ve iyi bir süre değil. Ciddi bir enformasyon ve aktirasyon altında çocuklarımız ve gençlerimiz bulunmaktadır. Sizlere özelikle çocuklarınızı Türkçe ve Türk Kültür derslerine göndermenizi hararetle tavsiye ediyorum. Bu sebeple çocuklarınızı iyi bir eğitim almalarını, Almanya’nın sunduğu eğitim imkanlarında çocuklarımızın azami şekilde istifade etmelerini sağlamalıyız. Çocuklarımızın okul ve eğitim başarısı için her türlü desteği vermeli, okul yönetimi ve öğretmenlerle yakın işbirliği içinde olmalıyız’ dedi. Kutlamada; Birbirinden güzel gösterilerin sergilendiği ve şiirlerin okunduğu törene, Sevican Çelik yönetiminde Mozaik halk oyunları folklor ekibinin küçükler ve büyüklerin Anadolunun farklı yörelerinin oyunları, Hint dans gösterileri, İstiklal Marşının on kıtasını ezbere okuyan öğrencilere ve Karlsruhe UETD organize ettiği 23 Nisan temalı resim yarışmasında en iyi üç resime ödül ve takdir beratı verildi. Çocuklar birbirinden renkli ve güzel kostümleriyle 23 Nisan’ı unutulmaz kıldılar.

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