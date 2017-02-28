ÇOCUKLARA HEDİYE ANNELERE DİPLOMA

28 Şubat, 2017

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Muzaffer Çetin

KARLSRUHE – Karlsruhe Eğitim Ataşeliği olarak 16 ay önce başlattılan “Haydi, Türkçe Konuş Benimle!” adlı dil, kültür, eğitim kampanyası çerçevesinde Almanya’daki vatandaş ve soydaşlarımızın çocuklarına Ataşelik bünyesindeki öğretmenler tarafından sunulan Türkçe – Türk Kültürü dersi yanısıra, çeşitli kurslar, konferanslar ve yarışmalar yanında Okul destek kursları ve anne – baba eğitim programları da devam ediyor. Ataşeliğin himayesinde Weinheim Bildungsbüro ve Weinheim Türk Okul Aile Birliği katkılarıyla Ataşeliğin Psikolojik Danışmanı Ebru Başaraner ve Bildungsbüro yöneticisi Nilgün İlden maharetiyle annelere 2 hafta süren ‘Ergenlik dönemi Veli Semineri’ verildi. Semineri başarıyla tamamlayan 25 velimize başarı sertifikaları Karlsruhe Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı tarafından takdim edildi.

ÇOCUKLARIMIZ YANISIRA VELİ EĞİTİMİ DE YAPIYORUZ:

Diploma töreninde yaptığı konuşmada, Ataşelik olarak anne – baba eğitimine de önem verdiklerini söyleyen Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, veli eğitim programlarımızın asıl amacı; anne babaların özgüvenini güçlendirmek ve çocuklarının fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini teşvik için kendi yeteneklerini geliştirecek şekilde onları bilgi ve becerilerle donatmaktır, dedi. Annelere çocuklarının eğitimine hususiyetle ilgi ve bütçe ayırmaları telkininde bulunan Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Türk – Alman dostluk ve işbirliğinin nitelikle artması, çocuklarımızın iyi ve kaliteli eğitim almasıyla dahası özellikle üniversite eğitimlerini tamamlamasıyla çokça ilgilidir. Almanya’nın geleceğinde Türk toplumu olarak güçlü bir şekilde yer almak istiyorsak kesinlikle ama kesinlikle en önem vermemmiz gereken husus öz değerlerine bağlı bir şekilde Almanya’daki en iyi eğitim olanaklarından ve en iyi eğitim kurumlarından istifade etmekten geçmektedir. Unutmayın ki çocuklarınıza bırakabileceğiniz en hayırlı miraslardan birisi de kaliteli bir diplomadır, dedi.

ETÜT MERKEZİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE HEDİYELER VERİLDİ:

Eğitim Ataşeliği himaye ve destekleriyle ‘Karlsruhe Türk Okul Aile Birliği’ çatısında 2 yıldır devam etmekte olan 2 adet Okul Destek Kursu – Etüt Merkezini ziyaret ederek okul ders notlarını ciddi oranda yükselten öğrencilere hediye ve teşekkür takdiminde bulunan Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, Etüt merkezinde çalışan gönüllü öğretmenlere ve Türk Okul Aile Birliği yönetimi ve üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti. TOAB Başkanı Erdem Arın ve Etüt koordinatörü Filiz Sofyalı, kursa devam eden öğrencilerin okul başarısında gözle görülen bir artışın sağlandığını, bunun TOAB’nin, öğretmen ve öğrencilerin kurslara olan inanç ve ilgisinin bir tezahürü olduğunu kaydettiği kutlamada; Okul Yardım kurslarına gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade eden Eğitim Ataşesi Gürkan Avcı, “Türk toplumu olarak çocuklarımızla alakalı yerine getirmemiz gereken en mühim sorumluluklardan birisi de onların eğitimine maddi – manevi en yüksek katkı ve desteği sunmaktır. Almanya’daki Türk toplumunun eğitim demografisini pozitif bir göstergeye ulaştırmak için bizler Ataşelik olarak 5 olan etüt merkezi sayımızı bu eğitim yılı sonuna kadar 10 yapmayı ve çeşitli kurslar, spor ve sanat okullarımızla Türk toplumunun şuur ve bilinç düzeyini artırmaya devam edeceğiz. Bu itibarla vatandaşlarımıza Ataşeliğimize dönük güçlü talep ve etkin katılımları için çok teşekkür ediyor; büyük milletimizin bakiyesi Almanya’daki bu yavrularımıza güzel ve hayırlı bir gelecek diliyorum dedi.

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