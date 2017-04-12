ÇOCUKLARI ELLERİNDEN ALINAN AİLELER

12 Nisan, 2017

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Alman Gençlik Dairesinin (Jugendamt) aldığı çocuklar ve ailelerine destek amacıyla kurulan Umut Yıldızı Derneğinin düzenlediği gösteri kapsamında, Brüksel’de AB Komisyonu ile AB Konseyi binaları arasındaki Schuman Meydanı’na çadır kuruldu.

Gösteriye dernek yöneticilerinin yanı sıra dört yaşındaki çocuklarının kulağının su toplamasının geç fark edildiği iddiasıyla üç çocuğu birden ellerinden alınan Dahlhoff ailesi de katıldı.

3 ayrı koruyucu aileye verilen ve en küçüğü 1,5 yaşında olan çocukların aile tarafından ancak iki haftada bir görülmesine müsaade ediliyor. Aile, kardeşlerin böylece bizzat devlet eliyle birbirlerinden ayrıldığını söylüyor.

“Bu kabus bitsin, çocuklarımız geri gelsin”

Polislerin geçen sene eve gelip çocukları zorla aldığını anlatan anne Ayşe Dahlhoff, “Üç polis benim kolumu tuttu, kolumu çevirdiler ve çocuklarımı alıp gittiler.” dedi. Çocuklarını geri isteyen, onlardan vazgeçmediğini söyleyen anne, “Neden anneme vermediler? Niçin vermiyorlar, neden korkuyorlar?” dedi.

Baba Patrick Dahlhoff ise, aileye yapılan kötülüğün anlatılacak gibi olmadığını belirterek, “Bu kabus bitsin, çocuklarımız geri gelsin. Gerçekten çok üzülüyoruz.” diye konuştu.

“Bu savaştan usanmayacağım”

Anneanne Zeynep Özsarıoğlu, çocukları almak için verdiği savaştan usanmadığını ve usanmayacağını kaydederek, “Çok üzülüyorum durumlarına. Annelerinin ve babalarının durumlarına çok üzülüyorum. Anne ve baba çocukların durumlarını gördüklerinde yanlarında destek vermek için yanlarında olmam gerekiyor. Mutlaka teselli etmek zorundayım.” ifadelerini kullandı. Anneanne, kendilerini gördükleri zaman ayrılmak istemediğini anlattı.

Sadece Türk çocuklar için değil”

Umut Yıldızı Derneği Başkanı Kamil Altay ise, ailelerinden ayrılan çocukların sorunlarına dikkat çekmek için böyle bir eylem yapmaya karar verdiklerini belirterek, “Sadece Türk ve Müslüman çocuklar değil. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Norveç vatandaşlarının çocuklarının da koruma altına alındıktan sonra yakın akrabalarına verilmelerini istiyoruz. Bu anneanne, babaanne, amca, hala ve teyze de olabilir.” dedi.

Bunun özellikle göçmen çocukları için büyük bir öneme sahip olduğunu anlatan Altay, “Bu çocukların anadil ve kültürlerini yakın akrabaları yanında muhafaza edeceğimizi biliyoruz.” değerlendirmesini yaptı. Ailelerinden alınıp Gençlik Merkezilerine verilen çocukların ilk kez buralarda alkolle tanıştığını anlatan Altay, bu çocukların sonradan suç işlemeye yöneldiğini ifade etti.

Her sene onbinlerce çocuğu ailelerinden koparıyor

Jugendamt her yıl artan oranda on binlerce çocuğu ailelerinden koparıyor. Verilere göre, 2014’te 48 bin 59, 2015’te 77 bin 645 çocuk ailelerinden alındı. Bu sayı, 2005 yılında 25 bin 664 idi.

Özellikle göçmen kökenliler, bu şekilde çocukların kendi kültürlerinden uzaklaştırılarak asimile edildiklerini savunuyor.

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