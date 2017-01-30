ÇOCUKLARIMIZI MUTLAKA OKUTALIM

30 Ocak, 2017

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Halil Uygun

SHWAZ – ATİB (Avusturya Türk Sslam Birliği) ne bağlı Shwaz Mimar Sinan Camiinde TC Salzburg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Sayın İdris Lap teşrif ettiler ve hafta sonu Kur’an kursuna devam eden öğrencilerle sohbet ederek cemaatin din, sosyal hayat, eğitim – öğretim, vb. konulardaki sorularını yanıtladılar. Kadın ve erkek cami cemaatinin yoğun ilgi gösterdiği sohbet programında Din Ataşesi İdris Lap konuşmasında eğitim öğretimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Çocuklarımızı okutalım. Eğitime yatırım yapmak zorundayız. İki cihanda mutluluğumuz buna bağlı. Dünyayı para değil akıllı insanlar yönetir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde parlayan bir yıldız. Dünyanın değişik ülkelerinden öğrenciler geliyor ve eğitim alıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu konuda çok önemli hizmetler veriliyor diyerek vatandaşların birlik ve beraberliklerini devam ettirmelerini istedi”. Schwaz Mimar Sinan Cami Din Görevlimiz Yakup Öndeş söz alarak şunları söyledi; “Bu güzel ziyaretlerinden dolayı Sazburg Din Hizmetleri Ataşemiz Sayın İdris Lap Hocamıza ve T.C. Salzburg Din Hizmetleri Ataşeliği Genel Koordinatör Din Görevlisi Nusrettin Gencer’e cemiyetimiz ve cemaatimiz adına çok teşekkür ediyorum dedi

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