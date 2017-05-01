ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE TÜRKİYE

1 Mayıs, 2017

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Mehmet Güzel

BÖBLİNGEN- Böblingen şehrinde Türk Okul Aile Birlikleri Dernekleri (TOABD )ve Böblingen belediyesi tarafından desteklenen ve bölgedeki okullarda eğitim gören Türk kökenli çocuklar tarafından hazırlanan Türkiye konulu resimlerden oluşan sergi yoğun bir katılımla yapıldı. Serginin açılışı Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve Böblingen Belediye Başkanı Ulrich Schwarz birlikte gerçekleştirdi. Serginin açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı Ulrich Schwarz Böblingen ve çevresindeki Türklerin uyum sorunu yaşamadığı ve Türk kökenli çocukların iyi eğitimli olmalarının topluma katkı yapacağını belirterek sergideki resimleri yapan çocukları ve onları eğiten öğretmen ve aileleri ve programın hazırlanmasında büyük emeği olan Bedriye Tuna Aslantaş’ı kutladı. Böblingen ve çevresindeki okullarda eğitim gören Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden 1. ile dördüncü sınıflara giden öğrencilerin yaptığı ve Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından hazırlanan 2017 takvim çalışması için derlenen resimleri “Türkiye de güzel ve tarihi şehirlerimizi ” adıyla Böblingen Belediyesinde sergilenmeye başlanan sergiden çok etkilendiğini belirten Başkonsolos Akıntı ” bu küçük yüreklerin içlerindeki Türkiye sevgisini resimlere aktarmaları bizi hem sevindirdi hem de gururlandırdı, hazırlanan takvimler Başkonsolosluk bölgemizdeki Türkçe derslerine katılan çocukların eğitim gördükleri sınıflara asıldı, Türkçe dersine girmek için mutlaka Türk kökenli olmak gerekmiyor Türkçeye ve Türk Kültürüne merak ve ilgi duyan her çocuk katılabilir” 25.04 – 15.05.2017 tarihleri arasında açık kalacağını belirten bölge Koordinatör öğretmeni Veysel Gülseven “Sergiye çok sayıda öğrenci ve velinin yanı sıra Stuttgart Başkonsolosu sayın Ahmet Akıntı ve Böblingen Belediyesi Başkanı Ulrich Schwarz katılarak bizi onurlandırdılar çocuklarımız içlerindeki Türkiye sevgisini resme döktüler, bize hertürlü desteği sağlayan Başkonsolosumuza belediye başkanımıza TOAB başkanlarımıza ve velilerimize teşekkür ederim” Başkonsolos Ahmet Akıntı ve Böblingen belediye başkanı Ulrich Schwarz öğrencilerin yaptıkları resimlerle tek tek inceleyip öğrencilerle yakından ilgilendiler ve sergi sonunda tüm öğrencilere hediyeler verdiler. Sergi 15 Mayıs 2017 tarihine kadar Böblingen Belediyesi’nde ziyaret edilebilir.

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