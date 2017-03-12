Çorumlulardan dayanışma gecesi

12 Mart, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg’da faaliyetlerini sürdüren Demokrat Çorumlular Platformu’nun düzenlediği ‘Halaylarla Birlikte Engelleri Kaldıralım’ sloganlı etkinlikte Çorumlular ve dostları Çorum’daki engelliler için bir araya geldi. Erkan Erçin ve Serap Çelimli Babacan’ın sunduğu gecede söz alan Demokrat Çorumlular Platformu Başkanı Fuat Töremiş, “Her etkinliğimizi hayırlı bir vesileye bağlamayı prensip edindik. Daha önceki etkinliğimizde eğitime katkı payı adı altında ihtiyaç sahibi 5 öğrenci gencimize geçici burs vererek eğitim yolunda onlara destek sunmaya çalıştık. Bugün de bizden farklı olanları ötekileştirmeden halaylarla engelleri kaldırmak, engelli insanlarımıza destek olmak için bir araya geldik” şeklinde konuştu. Töremiş, dayanışma etkinliklerine destek veren herkese teşekkür etti. Hit House düğün salonunda Seyran Kardeşler Müzik Grubunun destek verdiği gecede Türkiye’den gelen sanatçı Cem Çelebi türküleriyle etkinliğe zenginlik kattı. Siyasetçi ve kurum temsilcilerinden meajların okunduğu etkinlikte Sosyal Demokrat Parti Hamburg Eyalet Milletvekili Güngör Yılmaz da kısa bir selamlama konuşması yaptı. Dayanışma amaçlı yapılan tombala çekilişinde AtlasGlobal, bir talihliye Türkiye’ye uçak bileti hediye etti. Halaylar ve müzik eşliğinde geç vakitlere kadar eğlenen konuklara Çorum leblebisi ikram edildi.

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