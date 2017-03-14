COŞKU ZİRVE YAPTI

14 Mart, 2017

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Mehmet Güzel

HAİGERLOCH- Haigerloch ve Rangendingen Bölgesi Türk Okul Aile birlikleri İstiklal Marşımızın kabulünün 96. yılını coşkuyla kutladı. Haigerloch’da düzenlenen törene bölgede görev yapan Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmenleri, TOABD yöneticileri, bölgede eğitim gören öğrenciler ve çok sayıda velinin iştirakiyle gerçekleşti. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Seda Güven günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptık, Güven ” Vatan ve millet sevgisinin en güzel ifadesi olarak İstiklal Marşımızı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY’u saygıyla anıyoruz.Yüksek ahlakı, örnek kişiliği, mücadele azmi, millet sevgisi ve bağımsızlık aşkı; Mehmet Akif’in Milletimizin gönlünde taht kurmasını sağlamıştır. Maneviyatı, edebiyatı ve duyguları en güzel şekilde harmanlayarak İstiklal Marşımızda ifade eden milli şairimizin kişiliği ve dizeleri; Milletimizin, ülkemizi birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geleceğe daha güçlü olarak emin adımlarla taşımasına büyük katkı sağlamaktadır”

TOAB Dernek başkanı Ali Gülşan İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” nü; Milletimize ve gelecek nesillerimize tarihimizi ve ecdadımızı öğretmemiz için büyük bir fırsattır, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese, bizi yalnız bırakmayan saygı değer velilerimize ve bize bu coşkuyu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ederim”dedi. Programın hazırlanmasından sunumuna herşeyini bölgede öğrenim yapan öğrencilerin hazırladığı programda öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, slayt gösterisi ve şiirleri okunurken, çocuklar İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuyarak salondaki coşkuyu artırdılar, bunun yanında işaret diliyle İstiklal Marşımızı sergilemeleride büyük beğeni topladı.Yine çocukların klarnet ve yan flütüyle İstiklal Marşımızı seslendirmeleri büyük alkış aldı.

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