ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE BULALIM

5 Mart, 2017

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Göçmen kökenli işverenlerin katıldıkları toplantıda, mültecilerin meslek eğitimi, iş hayatına kazandırılmaları ve işverenlerin sorunları masaya yatırıldı.

Seyit Akkamış – MAINZ Maxim Restaurant’da düzenlenen toplantıya katılan Mainz ve çevresindeki göçmen kökenli işverenler, mültecilerin eğitimi ve meslek sahibi olmaları hakkında bilgi alış verişinde bulundular. Mainz Yabancılar Meclisi eski Başkanı Salim Özdemir tarafından yönetilen toplantıda, özellikle Suriye’den gelen meslek sahibi kişilerin bir an evvel iş hayatına atılmaları ve işverenlerin karşılaştıkları bürokratik sorunlar hakkında neler yapılabileceği görüşüldü.

ÇÖZÜMÜ BİRLİKTE BULALIM

Mültecilerin eğitimi ve iş hayatına atılmaları için yapılan projeler olduğunu ve bu projelerin Avrupa Sosyal Fonu (Europäischer Sozialfonds), Rheinland Pfalz Sosyal Çalışma ve Sağlık Bakanlığı ve Eyalet Başkenti Mainz tarafından desteklendiğini söyleyen Mainz Yabancılar Meclisi eski Başkanı Salim Özdemir, “Amacımız göçmen kökenli işverenlerin mültecileri istihdam etmelerini sağlayarak iş hayatına atılmalarına yardımcı olmaktır. Kültürel bağlar sebebiyle mültecilerle buradaki Türk işverenlerin daha iyi anlaşabileceklerini düşünüyoruz. Bu sebepten, İş ve İşçi Bulma Kurumu (Arbeitsamt), Sanayi ve Ticaret Odası (IHK), Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (Handwerkskammer) gibi kurumlarla görüşmek isteyen işverenlerimiz bize müracaat ederlerse yardımcı oluyoruz ” şeklinde konuştu. Toplantıya katılan işverenler, mültecilere iş imkanı sunmak istediklerini ve iş imkanı sunan işverenlerin genel anlamda memnun olduklarını söylediler.

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