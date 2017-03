CSU UYUM GRUBU KAPILARINI KAPATTI

14 Mart, 2017

Aykan İnan

MÜNİH – CSU partisinin Bavyera çapındaki “Göç ve Uyum Çalışma Grubu” Arbeitskreis Migration und Integration (AK MIG) 25 Şubat 2017 tarihinde yayınladığı bir basın açıklaması ile DİTİB, IGMG, UETD, Ülkü Ocakları üyelerine kapılarını kapattı. AK MIG yayınladığı açıklamaya tolerans ve açıklığa vurgu yaparak başladı. Ama Almanya’da ne yazık ki giderek artan sayıda organizasyonların bu değerleri paylaşmadığı ve AK MIG’in amaç ve ilkelerine karşı olduğu açıklandı. CSU AK MIG Yönetim Kurulu bu kararı bir çekimser oya karşı oybirliği ile aldı. AK MIG Başkanı Ozan İyibaş sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu kararın öngörülen ciddi sorun yüzünden alındığını savundu ve Türkiye’deki aktüel gelişmelere bakılırsa, zamanında hareket etmenin geç kalınca karşılık vermekten daha iyi olduğunu belirtti. İyibaş, “Biz Almanya’daki milliyetçi, dini, aşırı akımları ve bazı grupların partimize sızmasını engellemek istiyoruz. Ne yazık ki bazı partilerde bu sızma işliyor. AK MIG Eyalet Başkanı olarak bu kararın arkasındayım ve bu kararı bütün sorunları ve zorlukları ile uygulayacağım” dedi.

AK MIG Yönetim Kurulu Kararı

Bu organizasyonlara ve gruplara üyelik veya destek AK MIG üyeliği ile bağdaşamaz:

– Föderation der Türkisch-Demokratischen Idealistenvereine in Deutschland (ADÜTDF), Verband der türkischen Kulturvereine in Europa (ATB), Union der türkisch-islamischen Kulturvereine in Europa (ATİB), Idealisten-Jugend (Ülkücü Gençlik), Turkos MC, MHP ve alt grupları ile üye dernekleri ve ‘Bozkurt’ ideolojini destekleyen veya bağlantısı olan gruplar ve dernekler

– Islamische Gemeinschaft Milli Görüş e.V.’ (IGMG), İsmail Ağa Cemaati (İAC), Saadet Partisi (SP), Erbakan Vakfı ve Milli Görüş ideolojini destekleyen veya bağlantısı olan gruplar ve dernekler

– Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD)

– Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DİTİB) ve üye dernekler

– Gülen Hareketi

– 2016 yılında Türk yürüyüşleri düzenleyen ve iddiaya göre AKP ile bağlantılı AYTK (Europäisches Neue-Türken-Komitee – Avrupa Yeni Türkler Komitesi)

– Die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), gençlik organizasyonu ‘Ciwanen Azad’ ve ‘Komalen Ciwan’, AZADI e.V. Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in Deutschland, Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland e.V. (NAV-DEM) ve üye dernekler

– Suriyeli YPG

– Die Einheit partisi

