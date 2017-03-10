DARBELERİN ÖNÜNÜ KAPATMAMIZ LAZIM

10 Mart, 2017

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AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız, “Bir daha hiçbir şekilde bu ülkede darbe olmaması lazım. Bunun önünü kapatmamız lazım. Anayasa değişikliğinde asıl büyük resim budur ve Türkiye ayağındaki prangalardan, zincirlerden kurtulmak durumundadır.” dedi.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Bir daha hiçbir şekilde bu ülkede darbe olmaması lazım. Bunun önünü kapatmamız lazım. Anayasa değişikliğinde asıl büyük resim budur ve Türkiye bütün ayağındaki prangalardan, zincirlerden kurtulmak durumundadır.” dedi.

Yıldız, AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Paris’te düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” konulu toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana pek sorunu çözdüğünü söyledi.

Şimdiye kadar birçok şey yaptıklarını ancak bunlar kadar önemli olan bir şeyi daha yerine getirmeleri gerektiğini belirten Yıldız, bunun “askeri darbelerin veya sivil kıyafetli olanların hangi isim altında gelirse gelsin bu darbelerin önüne geçmek” olduğunu anlattı.

Türkiye’nin geçen yıl 15 Temmuz’da bedeli çok ağır olan bir darbe girişimi yaşadığını hatırlatan Yıldız, “Bir daha hiçbir şekilde bu ülkede darbe olmaması lazım. Bunun önünü kapatmamız lazım. Anayasa değişikliğinde asıl büyük resim budur ve Türkiye bütün ayağındaki prangalardan, zincirlerden kurtulmak durumundadır.” diye konuştu.

Avrupa’da halk oylaması etkinliklerine izin verilmemesi

Toplantı öncesi Türk basın mensuplarına da konuşan Yıldız, Avrupa’da Türk bakanların ve siyasetçilerin toplantılarının engellenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin bölgesinde bazı ülkelerin konuşmalara koyduğu şerhler olduğunu dile getiren Yıldız, “Biz Türkiye’de yapılacak bir halk oylamasında ülkemizin meseleleri hakkında karşılıklı fikir teatisinde bulunuyoruz. Almanya’nın, Hollanda’nın veya Avusturya’nın bir meselesini vatandaşlarımıza konuşmuyoruz. Bunları birbirine karıştırmamak lazım.” ifadelerini kullandı.

Yıldız, Avrupa’daki bazı ülkelerin tutumlarını anlamsız bulduğunu vurguladı. Ayrıca Yıldız, Fransız yetkililere toplantının düzenlenmesine izin verdikleri ve gerekli güvenlik önlemlerini aldıkları için teşekkür etti.

Toplantıya, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Fransa Başkanı Yalçın Şimşek ve Paris Kadın Kolları Başkanı Ayşe Barış ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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