DARULECEZA’DAN AVRUPA ATAĞI

24 Ocak, 2017

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Murat Pehlivan

DUİSBURG- Darülacaze Başkanı Hamza Cebeci ve beraberindeki heyet Almanya’da ki Türklerin, özellikle yaşlıların durumlarını gözlemlemek amacı ile ziyaret gerçekleştirdi. Gazetemize temasları hakkında bilgiler veren Cebeci, sorularımızı da içtenlikle cevapladı.

AVRUPALI TÜRKLERİN HİZMETİNDEYİZ

Geliş sebeplerini bizimle paylaşan Cebeci,” önceki yıllarda biz kurumlar olarak buradaki vatandaşlarımızdan çeşitli yardımlar bekliyorduk. Artık devir değişti ve Türkiye güçlü bir devlet. Şimdi biz buradaki insanlarımıza nasıl yardım edebiliriz. Onun çalışması içindeyiz” dedi.

Essen Araştırma Enstitüsü, DİTİB, Düsseldorf Başkonsolosluğu, Sosyal Çalışmalar Bakanlığı Dış Türkler Temsilciliği yetkilileri ile çeşitli temasları olduğunu söyleyen Cebeci, “buradaki Türkler, özellikle yaşlılarımız için neler yapabiliriz, onun fikir alışverişinde bulunduk”dedi.

Cebeci “Müslüman Yaşlılar Yurdu” beklentilerine yönelik verdiği cevapta,” bizim Darülacaze ruhunda olduğu gibi din, dil, ırk ayırmaksızın, aynı yerleşkede cami, kilise, sinagog, havra gibi ibadethaneleri de içinde barındıran bir yapı oluşturulabilinir. Zaten böyle bir çalışma talepleri de dillendiriliyor. İnsanlarımız elli yılı aşkındır burada emek vermiş, ödemesini yapmış. Almanya’ da bu tür yerler var ama mekanik. Alman makamları ile de istişare ile ortak bir konsesyum oluşturulabilir. İnsanlar yaşlılıklarını huzur içinde geçirebilirler. Ben bu çalışmaların yapılabilmesi için döndüğümde yetkililer ile fikir alışverişinde bulunacağım” dedi.

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