DAVET ile aktif ve sağlıklı yaşamak

9 Ocak, 2017

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NECATİ SUÖZER

DAVET ile aktif ve sağlıklı yaşamak

AOK Hessen ve Türk-Alman-Sağlık-Vakfının ortak projesinin ilkbahar 2017 dönemi ücretsiz sağlık kurslarından istifade etme zamanı:

Beslenme, hareket ve rahatlama alanlarında sunacağımız İlkbahar 2017 proğramı artık kesinleşti. Toplamda üç şehirde on kurs ile sizlerin hizmetiniz de olacağız. Bu kursların 7 tanesi Dietzenbach´da, 2 tanesi Dreieich´da 1 tanesi ise Neu-Isenburg´da siz üyelerimizin hizmetine sunulacaktır.

Kurslar 06.02.2017 ila 22.03.2017 tarihleri arasında başlatılacak en geç nisan sonu ve mayıs ayları ortasında bitirilecktir.

DAVET Projesinin amacı nedir?

AOK Hessen sigortalı Dietzenbach, Dreieich ve Neu-İsenburg´da oturan Türkiye kökenli üyelerimize sağlıklarını korumaya yönelik kurslara yoğun olarak katılmaların sağlayıp ve özendirmektir

Sağlık kursları hakkında detaylı bilgiler:

Dietzenbach

Kursun adı Başlama tarihi ve saati Kursun verileceği yer Özelliği

Aktif olarak kilo verme kursu Sa 07.02.17, 10:30 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için

AOK-Kolaylık koşu yapma Ça 22.03.17, 10:30 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayan ve bay karışık

AOK.Yoga zamanı Ça 08.02.17, 10:45 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için

Hamileler için Yoga Ça 08.02.17, 09:00 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için

Hafif sırt entrenmanı Sa. 07.02.17, 13:00 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için

Hafif sırt entrenmanı Ça 08.02.17, 17:00 Bürgerhaus-Dietzenbach b ayan ve bay karışık

Hafif sırt entrenmanı Pt 13.02.17, 13:30 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için

Dreieich

Kursun adı Başlama tarihi ve saati Kursun verileceği yer Özelliği

Aktif olarak kilo verme kursu Sa 07.03.17, 15:00 Bürgerhaus-Dreieich Bayan ve bay karışık

AOK.Yoga zamanı Pt 06.02.17, 10:00 Bürgerhaus-Dreieich Bayanlar için

Neu-İsenburg

Kursun adı Başlama tarihi ve saati Kursun verileceği yer Özelliği

Aktif olarak kilo verme kursu Pr 09.02.17, 10:00 Centro Vitalis, Wilhelmstr. 38 Bayanlar için

Kurslara kimler katılabilirler?

AOK Hessen sigortalısı olup Dietzenbach, Dreieich ve Neu-İsenburg´da oturan Türkiye kökenli üyelerimiz katılabilirler.

Kurslara nasıl katılabilirim?

Kurslar için hazırlanmış olan katılım formunu doldurup imzalayıp bize vermeniz yeterli olacaktır. Yukarıdaki kurs proğramına katılmanızı, DAVET-Projesinde aktif olarak çalışan doktorlarımız önerebilir vede sizin için katılım formunu sizinle birlikte düzenleyebilirler.

Doldurulmuş ve imzalanmış olan katılım formlarını posta, belgegeçer ve elektronik ileti yoluları ile bize ulaştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://www.aok-tuerkisch.de/617.php

Sınırlı sayıda sunabildiğimiz bu imkanlardan sadece erken davranan üyelerimiz istifade edebileceklerdir. Arzu etmiş olduğunuz kursun dolması durumunda sonbahar 2017 tarihinde sunacağımız kurs proğramlarına sizi ilgili olarak listemize kayıt eder öncelikli olarak zamanı geldiğinde bilgilendiririz.

Online ortamda projemiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz: http://www.aok-tuerkisch.de/609.php.

Telefonda bilgilendirme:

Kurslar hakkında almanca bilgi verme hattı 24 saat 365 gün hizmet sunmaktadır.

AOK Hessen almanca bilgi verme hattı: 06404 924 4000

AOK Hessen türkçe tercüme hattı: 0800 123 23 19

Tıbbi sorularınız için salı ve perşembe günleri Türk Alman Sağlık Vakfı (TDG) saat 14:00 ile 16:00 arası hizmetinizdedir.

TDG: 0641 966 11 14

Rahat ve huzurlu yaşamanın reçetsi sağlıklı yaşamaktan geçmektedir, bu vesile ile ücretsiz olarak sunmuş olduğumuz kurslara sizleri DAVET ediyorum. Selam ve saygılarımla.

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