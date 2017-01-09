DAVET ile aktif ve sağlıklı yaşamak
- 9 Ocak, 2017
NECATİ SUÖZER
DAVET ile aktif ve sağlıklı yaşamak
AOK Hessen ve Türk-Alman-Sağlık-Vakfının ortak projesinin ilkbahar 2017 dönemi ücretsiz sağlık kurslarından istifade etme zamanı:
Beslenme, hareket ve rahatlama alanlarında sunacağımız İlkbahar 2017 proğramı artık kesinleşti. Toplamda üç şehirde on kurs ile sizlerin hizmetiniz de olacağız. Bu kursların 7 tanesi Dietzenbach´da, 2 tanesi Dreieich´da 1 tanesi ise Neu-Isenburg´da siz üyelerimizin hizmetine sunulacaktır.
Kurslar 06.02.2017 ila 22.03.2017 tarihleri arasında başlatılacak en geç nisan sonu ve mayıs ayları ortasında bitirilecktir.
DAVET Projesinin amacı nedir?
AOK Hessen sigortalı Dietzenbach, Dreieich ve Neu-İsenburg´da oturan Türkiye kökenli üyelerimize sağlıklarını korumaya yönelik kurslara yoğun olarak katılmaların sağlayıp ve özendirmektir
Sağlık kursları hakkında detaylı bilgiler:
Dietzenbach
Kursun adı Başlama tarihi ve saati Kursun verileceği yer Özelliği
Aktif olarak kilo verme kursu Sa 07.02.17, 10:30 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için
AOK-Kolaylık koşu yapma Ça 22.03.17, 10:30 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayan ve bay karışık
AOK.Yoga zamanı Ça 08.02.17, 10:45 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için
Hamileler için Yoga Ça 08.02.17, 09:00 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için
Hafif sırt entrenmanı Sa. 07.02.17, 13:00 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için
Hafif sırt entrenmanı Ça 08.02.17, 17:00 Bürgerhaus-Dietzenbach bayan ve bay karışık
Hafif sırt entrenmanı Pt 13.02.17, 13:30 Bürgerhaus-Dietzenbach Bayanlar için
Dreieich
Kursun adı Başlama tarihi ve saati Kursun verileceği yer Özelliği
Aktif olarak kilo verme kursu Sa 07.03.17, 15:00 Bürgerhaus-Dreieich Bayan ve bay karışık
AOK.Yoga zamanı Pt 06.02.17, 10:00 Bürgerhaus-Dreieich Bayanlar için
Neu-İsenburg
Kursun adı Başlama tarihi ve saati Kursun verileceği yer Özelliği
Aktif olarak kilo verme kursu Pr 09.02.17, 10:00 Centro Vitalis, Wilhelmstr. 38 Bayanlar için
Kurslara kimler katılabilirler?
AOK Hessen sigortalısı olup Dietzenbach, Dreieich ve Neu-İsenburg´da oturan Türkiye kökenli üyelerimiz katılabilirler.
Kurslara nasıl katılabilirim?
Kurslar için hazırlanmış olan katılım formunu doldurup imzalayıp bize vermeniz yeterli olacaktır. Yukarıdaki kurs proğramına katılmanızı, DAVET-Projesinde aktif olarak çalışan doktorlarımız önerebilir vede sizin için katılım formunu sizinle birlikte düzenleyebilirler.
Doldurulmuş ve imzalanmış olan katılım formlarını posta, belgegeçer ve elektronik ileti yoluları ile bize ulaştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://www.aok-tuerkisch.de/617.php
Sınırlı sayıda sunabildiğimiz bu imkanlardan sadece erken davranan üyelerimiz istifade edebileceklerdir. Arzu etmiş olduğunuz kursun dolması durumunda sonbahar 2017 tarihinde sunacağımız kurs proğramlarına sizi ilgili olarak listemize kayıt eder öncelikli olarak zamanı geldiğinde bilgilendiririz.
Online ortamda projemiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz: http://www.aok-tuerkisch.de/609.php.
Telefonda bilgilendirme:
Kurslar hakkında almanca bilgi verme hattı 24 saat 365 gün hizmet sunmaktadır.
- AOK Hessen almanca bilgi verme hattı: 06404 924 4000
- AOK Hessen türkçe tercüme hattı: 0800 123 23 19
Tıbbi sorularınız için salı ve perşembe günleri Türk Alman Sağlık Vakfı (TDG) saat 14:00 ile 16:00 arası hizmetinizdedir.
- TDG: 0641 966 11 14
Rahat ve huzurlu yaşamanın reçetsi sağlıklı yaşamaktan geçmektedir, bu vesile ile ücretsiz olarak sunmuş olduğumuz kurslara sizleri DAVET ediyorum. Selam ve saygılarımla.