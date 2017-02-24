DEMİR BAKAN OLDU.. ŞAŞIRDIK MI?

24 Şubat, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – 2010 Yılından itibaren Belçika Federal Meclisi Üyesi olan Zuhal Demir, mensubu bulunduğu N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partisi tarafından, “Yoksulluk, Fırsat Eşitliği, Engelli, Kentsel Politika ve Bilim Politikası” Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Terör örgütü PKK’ya sempatiliğiyle bilinen Zuhal Demir aynı zamanda Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı karşıtlığıyla bilinmekte. Zaman zaman Türkiye’de demokrasinin olmadığını iddia eden Tuncelili Demir, mensubu bulunduğu N-VA Partisi tarafından el üstünde tutulmaya devam ediyor. Bir ara Berchem İlçe Belediye Başkanlık görevinde de bulunan Demir gelecek yıl yapılacak olan belediye ve il meclisi seçimleri nedeniyle Genk şehrine taşınarak N-VA Partisinin Genk belediye başkan adayı olması bekleniyor. N-VA Partisi ve Genel Başkanı Bart De Wever’e, Devlet Bakanlık görevimi getirmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyordum dedi. Demir, “Belçika bizleri verilen fırsatların değerini inanmaktayım. Verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim. Babam Türkiye’de Kürtlere yönelik baskılardan dolayı 1970’lı yıllarda Belçika’ya göç etti. Buraya işçi olarak geldi ve burada verilen fırsatlardan istifade etti derdi. Ben de babamın nasihatini dikkati aldım ve başardım. Türkiye’de Kürt toplumunu yönelik ne baskılar yapıldığını bizzat babamdan duydum” dedi. Özel bir Türk kanalında Zuhal Demir’in bir PKK sempatisi olduğuna dair yer verilmesinin ardında T.C. Brüksel Büyükelçisi, Federal Meclis Başkanına çağrılarak duydukları üzüntü aktarıldı. Görüşmenin ardında Demir, Belçika – Türkiye arasında körü vazifesi verildi. Demir hiçbir zaman PKK’nın bir terör örgütü olduğunu dair bir açıklama yapmadığı gibi Kürt toplumuna yönelik baskıların var olduğunu iddia ederek, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınmasına karşıyım. Demokrasi ve insan hakları” yok gibi ileri geri küstah açıklamalarda bulunmuştu

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