DEMİR TEHDİT EDİLDİ

21 Aralık, 2016

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Halil Uygun

Tunceli kökenli N-VA (Flaman Milliyetçi Cephe) Partili Federal Meclis Üyesi Zuhal Demir’i sanal ortamda tehditte bulunan 34 yaşındaki bir Türkün yargılanmasına karar verildi. Kendisini liberal bir Müslüman olarak tanıtan Demir’in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki eleştirileri ve aynı zamanda Kürtlerin baskı altında olduğuna dair talihsiz açıklamaları mevcut. En son olarak Brüksel’de PKK’lıların öncülüğünde düzenlenen tutuklu bulunan HDP’lileri destek mahiyetindeki yürüyüşü de destek veren Zuhal Demir’i eleştiriler artmıştı. Gent şehrinde kendisi ile tokalaşmayan bir Türk vatandaşımızın, “Demir’e yönelik vatan haini PKK’çı diye hitap etmişti”. Sanal ortamda Demir’i tehdit içeren mesajları paylaşan 34 yaşındaki Türk gencin kimliği belirlenmesinin ardında hakkında suç duyurusu nedeniyle dava açıldı

11 Ocak da yargılanacak

Tongeren şehrindeki mahkemede acil olarak yargılanacak Türk gencinin alacağı ceza ise şimdiden merak konusu olmakta. Türk genci Demir’i sanal ortamda tehdit etmekle değil aynı zamanda sanal âlemine kötüye kullanmak nedeniyle yargılanacak. Anvers şehrinde geçtiğimiz yıllarda PKK’lıların düzenlediği bir etkinliği katılarak konuşma yapan Demir’in fotoğrafı gösterildiği zaman, “Ben davet idim ve konuşmam istendi. Ben de bu nedenle etkinliği katıldım” dedi. PKK terör örgütü olup olmadığı sorusunu cevap vermeyen Demir, “Ben terörist değilim, bana terörist diye itham edenlerin kendileri teröristtir” sözlerine yer verdi

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