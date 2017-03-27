DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANDILAR

27 Mart, 2017

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Halil Uygun

ANVERS- Belçika’da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye’deki anayasa değişikliği halk oylaması için sandığı girmeye başladı. Günler öncesi oy verme işlemi hazırlıkları başkent Brüksel başkonsolosluk binası ve Anvers’te bir konferans merkezinde sandıklar kuruldu. Vatandaşlar, sabah 09.00 oylarını kullanmaya başladılar. Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay ve Anvers Başkonsolosu Mehmet Ergin de oylarını Anvers kentinde kullandılar. Büyükelçi Olcay oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye demokrasisi için yeni bir seçim dönemine girildiğini belirterek, 6 Nisan’a kadar oy verme işlemin devam edeceğini söyledi. Türkiye Gazetesine açıklamada bulunan Olcay, “Vatandaşlardan oylarını kullanmak için son güne kadar beklememelerine arzulamaktayız. Salonlar büyük olmakla birlikte son güne kalınması durumunda fazla kuyrukta beklemek mevzubahis olabilecek. Vatandaşlardan ricam, ilk günlerde gelip oylarını kullanmaları ve demokratik tercihlerini belli etmeleri” diye konuştu. Büyükelçi Olcay aynı zamanda vatandaşlarımız ile de sohbet ederek hal hatır sordu. Oylarını kullanan vatandaşlarımız ise yaptıkları açıklamada Ahmet Söğüt, “Referandumun Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti”. Mehmet Özen, “Memleketimiz için üzerimizi düşen görev için geldik, oyumuzu kullandık”. Hakan Şener, “İnşallah memleketimize hayırlı olur. Başka bir devletimiz, yurt edineceğimiz başka bir ülkemiz yok”. Halil Uygun, “Her şey devletimiz için” diye konuştular. Hollanda’dan gelen Mehmet Hıra (Laz Mehmet) ve Mustafa Karaşahin, “Biz Hollanda’dan geldik. İnşallah oyumuzu ‘evet’ yönünde kullanacağız. Hollanda’da ancak 6 Nisan’da oy kullanma işlemi başlıyor. Biz daha erken oy kullanma tercihimizi yapmak istedik. İnşallah bir otobüs ile Hollandalı seçmenleri Belçika’ya getirdiği oy kullanmalarını sağlayacağız. Rotterdam kentinde meydan gelen son olaylar elbette bizleri çok üzdü. Türkiye’ye sahip çıkmak bizim insanlık görevimizidir” sözlerine yer verdiler. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayırlı vatandaşlar, 09.00-21.00 saatleri arasında hafta sonları dâhil 6 Nisan’a kadar oylarını kullanabilecek. Belçika’da yaklaşık 130 bin seçmen bulunuyor. İlk kez Belçika’dan Lüksemburg’a gidip seçmenlik görevini yerine getirecek vatandaşlarımız mevcut olmakta

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