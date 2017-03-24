Der Spiegel’in acı günü

24 Mart, 2017

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HAMBURG – Alman Der Spiegel Dergisi’nde 18 yıldır çalışan Saadet Kranz (57) banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu geçirdiği beyin kanamasında yaşamını yitirdi. 2014’de Alman Uwe Kranz (57) ile evlenen ve ilk evliliğinden bir kız, bir oğlu bulunan Kranz’ın vefatı, iş arkadaşları ve ailesini yasa boğdu. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra hastane tarafından organlarının bağışlanması istenen Kranz’ın tedavi sırasında çok fazla ilaç aldığı ve cenazenin de fazla bekletilmek istenmediği için organ bağışı gerçekleşmedi. Öjendorf Müslüman Mezarlığı’nda İslami usullere göre toprağa verilen ve Temmuz ayında erken emekliye ayrılacak olan Kranz’ın cenazseinde eşi Uwe, kızı Çiğdem ve futbolcu torunu Dilara ayakda durmakda zorlandı. Cenazeye Der Spiegel Dergisi önünden otobüs kaldırıldı ve çok sayıda iş arkadaşı tarafından son yolculuğuna çiçeklerle uğurlandı.

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