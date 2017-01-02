DERGAHSPOR SALONDA COŞTU

2 Ocak, 2017

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Yücel Turan- NÜRNBERG

Bavyera Futbol Fedarasyonu’nun tertiplediği “Salon-Futbol-Şampiyonası”nın 7. grubunda yer alan Dergahspor, dört eşleşmesinden üç galibiyet bir beraberlik alarak bu katagorinin şampiyonu oldu. Hızlı pasları ve ikili mücadelelerde rakiplerine açık ara fark atan Dergahspor, toplam 29 gol attı. Turnuvaya 6:1’lik DJK Eintracht Süd zaferiyle başlayan ekibimiz, ikinci karşılşamasında SV Hagenbüchenbach’a da gol yağdırdı: 9-0. DJK Sparta Noris maçında da “gol şov”una (11:0) devam eden Dergah, gruptaki son müsabakasında SV Maiach ile 3:3 berabere kaldı. Dergahspor’da en fazla gol isimler Mustafa Jasarevic (11), Mehmet Menekşe (5) ve Volkan Akbulut (4) oldu. Antrenör- futbolcu Selçuk Oğuz yönetimindeki SV Maiach da 10 puanla (18:8 averaj) tur atlamasını bildi.

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