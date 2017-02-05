Deutsche Bank gazetelere ‘özür’ ilanı verdi

5 Şubat, 2017

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Almanya’nın en önemli bankası Deutsche Bank, ülkedeki gazetelere verdiği tam sayfa ilan ile şirkete milyarlarca dolara mal olan hatalar nedeniyle müşterilerinden özür diledi.

Banka Yönetim Kurulu adına Üst Yönetici (CEO) John Cryan imzası ile ilan, Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinde yayımlandı.

İlanda, geçmişte yapılan hataların, bankaya yalnızca maddi kayba neden olmadığı, aynı zamanda itibar ve güven de kaybettirdiği aktarılarak, “Yönetim komitesinde bizler ve bir bütün olarak banka, bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadesine yer verildi.

Geçen yılın aralık ayında Deutsche Bank, ABD’de 2005-2007 yıllarındaki konut kredileriyle ilgili soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı ile 7,2 milyar dolarlık uzlaşma anlaşması yapmak zorunda kalmıştı.

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