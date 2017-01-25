DEZENFORMASYONA HAYIR

25 Ocak, 2017

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WİESBADEN – Alman kamuoyunda bir süredir Türk toplumu hakkında yürütülen dezenformasyona dur deremek için Avrupa Türk Demokratlar Birliği bir dizi çalışma başlattı. Alman Kamuoyunda oluşan yanlış Bilgilerin giderilmesi amacıyla UETD Hessen’in girişimiyle 24 Ocak’ ta UETD Hessen ve SPD Hessen heyetleri Wiesbaden Eyalet Parlamentosunda 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, SPD Genel Başkan yardımcısı ve SPD Hessen Başkanı Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD Milletvekilleri Gerhard Merz ve Ernst-Ewald Roth, UETD Hessen Bölge Başkanı Tamer Cansız, BYK üyeleri Refika İğdeli Mehmet Emin Koçak, Bilali Açıkgöz ve Dilek Güldütuna katıldı. Toplantı tanışma bölümüyle başladı. Ardından Bölge Başkanı Tamer Cansız UETD Hessen’in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Heyetler Türk-Alman ilişkilerini değerlendirdi. Özellikle 2016 yılında yaşanan olaylar ayrı ayrı ele alındı. 1 saat süreceği öngörülen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. UETD Hessen Bölge Başkanı Sayın Cansız yaptığı açıklamada : “Bugüne kadar Alman Siyasetinde Türk Muhafazakar taban temsil edilmiyordu, her hangi bir olayda sesimizi yetkililere duyuramanın rahatsızlığını yaşadık, yaşıyoruz. Şu bir gerçek ki Türk-Alman ilişkilerinin bozulmasında Türk toplumu adına konuşan fakat halkın büyük kısmıyla alakası olmayan kişilerin büyük etkisi olmuştur. Biz bu durumu değiştirmek için ciddi adımlar atıyoruz. Bu toplantı bu geçeği net bir şekilde ortaya koymuştur. Zira birçok yanlış bilgiyi bu toplantı vesileyile düzeltme imkanı bulduk.” İkinci toplantının Mart ayında UETD Hessen Bölge Merkezinde gerçekleşmesine dair mutabakat sağlandı.

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