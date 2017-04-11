DİKKAT: İŞSİZLERE YENİ ŞART…

11 Nisan, 2017

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Almanya’da Federal Sosyal mahkeme yeni bir karara imza attı. İşsizlik parası 1 ve 2 alanlar bundan sonra yeni iş ararken gerekli çabayı göstermek ve bunu da ıspatlamak zorunda kalacaklar. Federal Sosyal Mahkeme’ye konu olan davada işsiz kişinin ayda 5 keş iş başvurusu yapıp şirketlere göndermediği yönünde inisiyatif bildiren İş Ajansı, 2 hafta süreyle şahsın işsizlik parasını kesti. Mahkeme, iş arayanların gerekli çabayı göstereceklerine dair sözleşme imzaladıkları ve sözleşmeye aykırı davranamayacaklarına hükmetti.

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