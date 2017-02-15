DİKKAT SİZİNDE BAŞINIZA GELEBİLİR

15 Şubat, 2017

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Gülden Kılıç

MÜNİH – A9 otobanında Münih istikametinde yaşanan olay filmlere taş çıkartacak cinstendi. Direksiyon başında felç geçiren sürücü, duyalı bir şoförün zamanında müdahalesiyle yaşama tutundu. Öndeki aracın zikzak çizerek hareket ettiğini farkeden duyarlı sürücü, kendi aracını felç geçiren araç sürücüsünün önüne geçerek durdurmayı başardı. Kendi aracı büyük hasar gören sürücü hem şoföre müdahalede bulundu hemde sağlık ekiplerini olaydan haberdar etti. Duyarlı sürücü Manfred Kick, gazetemize yapmış olduğu açıklamada ” ilk fark ettiğim aracın sol şeritte 50 km/h hızla ilerlemesi oldu. Araçta bir sorun varsa dörtlü sinyalini kullanırdı ve sağ şerite geçerdi diye düşündüm. Durumun ciddiyetini anladım. Fazla düşünmeden aracı arabama çarptırarak durdurdum ve polise haber verdim. Cankurtaran ve itfaiye ekipleri kısa zaman diliminde olay yerine geldi. Bir hayat kurtardığım için mutluyum” dedi.

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