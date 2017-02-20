DİKKAT: TÜRKÇE YOK OLUYOR UYARISI

20 Şubat, 2017

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DORTMUND – Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Ali Sak, Avrupa’da yaşayan ailelere Türkçe ve Türk kültürüne sahip çıkın uyarısında bulundu. Eğer dikkat edilmezse, 15-20 yıl içerisinde Türkçe’den eser kalmayacak diyen Sak, yeni bir Türkçe kampanyasına daha start verdiklerini belirtti. Türk veli ve öğretmen derneklerinin desteğiyle 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla yeni bir Türkçe kampanyası başlatıldı. Merkezi Dortmund’da bulunan Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu’nda (FÖTEV) başlatılan kampanyaya, farklı kentlerde faaliyet gösteren veli ve öğretmen dernekleri temsilcileri katıldı. FÖTEV Başkanı Dr. Aysun Aydemir ve Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu FÖTED Başkanı Dr. Ali Sak kampanya hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kampanya boyunca veli, öğrenci, öğretmen ve Alman kamuoyuna yönelik anadilin önemini anlatan sloganlar, görsel afişler, kısa video çekimleri, imaj çalışmaları ve bilgilendirme seminerleri düzenlenerek, okullarda anadili derslerine ilgi arttırılmaya çalışılacak. Kampanya daha sonra Almanya’nın diğer eyaletlerine de yaygınlaştırılacak.

İÇ KARARTAN TABLO

NRW’de son yıllarda Türkçe derslerine ilginin giderek azaldığını kaydeden Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu FÖTED Başkanı Dr. Ali Sak, Türkçe derslerinde tablonun hiçde iyi olmadığına işaret etti. Sak, “Türkçe derslerine katılım her geçen gün düşüyor. Bununla birlikte öğretmen sayımız da yarı yarıya azaldı. Mutlaka ve mutlaka bir çözüm bulunmalı. Bu konuda herkesi, STK’larımızı, velilerimizi desteğe bekliyoruz” dedi.

Türkçe’ye ilginin azalmasının Türk toplumunun diline sahip çıkmadığını gösterdiğini belirten Dr. Sak, bunun Türk kültürünü korumayı da zorlaştıracağını söyledi.

TEHLİKE YANIBAŞIMIZDA

FÖTEV Başkanı Dr. Aysun Aydemir ise Türkçe için tehlike zillerinin çaldığını söyledi ve hazırlanan kampanya hakkında bilgi verdi. Aydemir, asimile olmak istemiyoruz desek bile, eğer anadilimizi unutmuş isek ne kültürümüze ne de bizi biz eden diğer özelliklerimize sahip çıkamayız. Bu yüzden adilimizi, var olan hazinemizi kaybetmeyelim diyoruz” şeklinde konuştu.

ATILMASI DÜŞÜNÜLEN ADIMLAR

Uzun ve kısa vadeli olarak çalışma planlarını medya ile paylaşan Dr. Aysun Aydemir:

1. Değişik kesimlere (veli, çocuk, Alman kamuoyu ve siyaseti) göre sloganlar halinde anadilin önemi vurgulanacak.

2. Görsel afişlerle ve sosyal medya aracılığı ile kamuoyunun dikkati çekilecek. YouTube formatında kısa video ve kısa TV çekimleriyle kamuoyu bilinçaltı işlenecek.

3. İmaj çalışmaları (örnek okullar, müdürler) onore edilecek. Bakanlık nezdinde yazışmalar ile konu gündemde tutulacak.

4. Gerek federasyon olarak, gerekse yerel dernekler olarak velilere yönelik (okullarda, derneklerde, camiilerde) anadilinin ve çokdilliliğin önemini vurgulayan seri bilgilendirme seminerleri düzenlenecek. Veliler okullarda anadili derslerini talep etmesi için teşvik edilecek.

5. DİTİB, Alevi ve diğer dini kuruluşlarla işbirliği geliştirilecek ve genişletilecek. Eyaletimizdeki Başkonsoloslarla işbirliğinde Türk kamuoyuna yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Uzun vadeli olarak gerçekleşmesi gereken hedeflerimiz:

1. Çokdilliliğin ve özellikle de anadillerin okullarda kabulü ve desteklenmesi

2. Koordineli bir şekilde hem anadillerinin hem de Almancanın desteklenmesi

3. Kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olarak kabul görmesi

Bu kampanyamızın olumlu sonuçlar verebilmesi için basının desteğine çok ihtiyacımız vardır. Bu nedenle FÖTEV Yönetim Kurulu adına eğitim-öğretime ilişkin görüş ve düşüncelerimizin kamuoyuna aktarılması konusunda vermiş olduğunuz destekten ötürü siz basın mensuplarına ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

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