DİL KİMLİKTİR

22 Şubat, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg’da Altona Belediyesi binasında düzenlenen 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü’nde ana dillere daha fazla önem verilmesi ve sahip çıkılması çağrısı yapıldı. Hamburg Türk Öğretmenler Derneği (TÖDer), Kültürlerarası Aile Birliği ve değişik uluslararası kurum ve kuruluşların desteklediği ve hamiliğini Prof. Dr. Ursula Neumann’ın yaptığı etkinliğe ilgi yoğun oldu. Hamburg Sosyal İşler Senatörü Dr. Melanie Leonhard ve Prof. Dr. Neumann’ın selamlama konuşmasının ardından milletvekilleri Kazım Abacı (SPD), Sabine Boeddinghaus (Sol Parti), Filiz Demirel (Yeşiller), Karin Prien (CDU), Hamburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Drorit Lengyel, Hamburg Okul ve Meslek Eğitimi Dairesi’nden Dr. Mark Hamprecht ve öğretmen Marina Mannarini, ana dili üzerine sohbet saati gerçekleştirildi. Etkinliğin kültürel bölümünde Hüseyin Duman yönetimindeki 7’den 70’e Korosu, Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği bünyesindeki Gökkuşağı Korosu, ve farklı müzik grupları farklı dillerde dinletileriyle programa zenginlik kattılar. 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü ile ilgili bir basın açıklaması yayımlayan TÖDer Başkanı Bilge Yörenç, yetkililerden ana dili desteklemelerini talep etti.

TÜRKÇE ALMANYA’DA KONUŞULAN İKİNCİ DİL!

Bir ülkedeki gerçek toplumsal bütünlüğün, farklılıkların kabul edilerek bu farklılıklar arasında ahenk yaratılmasıyla sağlanabileceğini belirten Yörenç, velilerden de çocuklarının ana dillerini öğrenmelerinde daha duyarlı olmalarını , ana dili eğitimine sahip çıkmalarını beklediklerini vurguladı. Türkçenin dünyanın en zengin dillerinden biri olduğunu söyleyen Yörenç, “Türkçe, Almanya’da konuşulan ikinci dil ve Alman okullarında okuyan yarım milyondan fazla öğrencinin ana dilidir. Çocuklarımızı ve gelecek nesilleri bu zenginlikten mahrum bırakmamak için onlarla Türkçe konuşalım, onları Türkçe derslerine gönderelim. Göçle birlikte getirdiğimiz ana dillerimizin yaşadığımız toplum için zenginlik olduğunu unutmayalım” dedi. UNESCO Genel Kurulu, 199 yılında 21 Şubat’ı Uluslararası Ana Dili Günü olarak kabul etti. UNESCO, yaptığı çalışmalarla çok dilliliğin korunmasını ve geliştirilmesini desteklemektedir. Uluslararası PISA araştırması da çocukların okul ve mesleki yaşamlarında başarılı olabilmeleri için dil yeteneklerinin geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koyuyor.

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