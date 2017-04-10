DİLARA’YI KİM ALACAK ?

10 Nisan, 2017

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TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN VATANDAŞLIK SORUNUNU ÇÖZMESİ LAZIM

Erdal Altuntaş

HAMBURG – Futbola 5 yaşında 2006 yılında Altona 93’de erkeklerle top oynayarak başlayan 16 yaşındaki Dilara Akgümüş, Türk ve Alman milli takımı arasında karar verme aşamasında. 2010-2013 yıllları arasında FC St. Pauli’de 4 yıl oynayan ve 2013’den beri de Victoria’da erkek takımında top koşturan yetenekli futbolcu, hem Türk milli takımından, hemde Alman milli takımı tarafından kampa davet edildi. Diyarbakırlı Dilara futbolu çok sevdiğini söylerken “Şu anda Hamburg kız takımı karmasına seçildim. Duisburg’da Almanya genelindeki takımlarla birlikte yapılan turnuvaya katıldım. Türk ve Alman Milli takımları tarafından kampalara davet edildim. Hangi ülkeyi seçeceğim konusunda henüz kararsızım. Türk vatandaşlığımla ilgili sorunumu çözersem Türk milli takımını da tercih edebilirim” dedi.

Şimdiye kadar 3 kez Alman milli takım kampına çağrılan Dilara için geçtiğimiz günlerde Hamburg’a gelerek Dilara’yı seyreden Türkiye Futol Federasyonu Avrupa Komitesi Kadın Futbolu Temsilcisi Meryem Yamak, Dilara hakkında olumlu rapor verdi ve kampa davet edilmesini sağladı. 7 Mayıs’daki U16 yaş gurubu kız milli takımı kampına davet edilen Dilara’nın Türk vatandaşı olmaması, milli takım şansını azalttı. Dilara’nın annesi Çiğdem Akkümüş yaptığı açıklamada “Kızımın Türk milli takımında oynamasını istiyorum ama biz evlenince kızımın kaydını konsolosluğa yaptırmadığım için sorun yaşıyoruz. Eğer Hamburg Konsolosluğunda, kızımın vatandaşlık sorununu çözüp, nüfus kağıdı alabilirsek, Türk milli takımı kampına katılacak. Bu konuda federasyon yetkilileri de konsolosluğa bilgi vereceklerini söylediler. Eğer kızımın, vatandaşlık konusundaki sorununu çözemezsek Alman milli takımını tercih etmek zorunda kalacağız. Şimdilik beklemedeyiz” dedi.

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