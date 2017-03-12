Diplomatik skandalda yaşananlar

12 Mart, 2017

Yorum Yok

Hollanda hükümetinin sergilediği diplomatik skandal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın üç ayrı şehirde gerçekleştireceği programların iptal edilmesiyle başladı

Hollanda ve Almanya programları günler öncesinden belli olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda hükümetince çeşitli gerekçelerle Türk toplumuyla bir araya gelmesi engellenerek diplomatik bir skandala imza atıldı.

Bakan Kaya’nın, 10 Mart Cuma günü Hollanda’nın Hengelo, Enschede, Wehl kentlerinde üç ayrı programa katılması planlanıyordu. Kaya, buralarda gerçekleştirilecek halk buluşmalarında Türk toplumuyla bir araya gelecekti.

Bu kapsamda bütün hazırlıklar tamamlanmış, programların gerçekleştirileceği salonlar da tutulmuştu ancak Hollanda’dan Bakan Kaya’nın yolculuğuna sadece saatler iptal haberleri geldi. Söz konusu programlar, salon sahiplerince iptal edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rotterdam’daki programını çeşitli gerekçelerle iptal eden Hollanda, bu kez Bakan Kaya’ya da salon vermeyerek konuşmasını engelleme yoluna gitti.

“Salonun pazar günü açık olmadığı” bahanesi

Bu gelişmelerin üzerine Kaya’nın Almanya’da gerçekleştireceği programlara devam edilmesi kararı alındı. Ancak Almanya’nın Essen kentinde de daha önceden planlanan salondaki program, “Salonun pazar günü açık olmadığı” bahanesiyle son anda iptal edildi.

Bakan Kaya, bu olaylar sonrasında Duisburg kentinde Türk esnafını ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

Polisler başörtülü kadınların üzerini aradı

Bu gelişmeler sürerken, Hollanda’dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmemesine yönelik yeni bir skandal daha yaşandı. Bakan Kaya, bunun üzerine dün akşam üzeri Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentine karayolu ile geçerek, buradaki başkonsoloslukta Türk toplumu ile buluşma kararı aldı.

Kaya’nın, karayoluyla Rotterdam’a gideceğinin açıklanmasının ardından Hollanda polisi Rotterdam Başkonsolosluğu rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.

Bununla da yetinmeyen Hollanda polisi, ellerinde Bakan Kaya’nın fotoğraflarıyla Rotterdam’a gelen araçlarda bulunan başörtülü kadınların üzerini tek tek aradı. Ayrıca AA ve TRT ekipleri ile bazı bakanlık yetkilileri de yaklaşık bir saat sorguya çekilerek ülke dışına çıkarılmaya zorlandı.

Bakan Kaya’nın aracı da Rotterdam Başkonsolosluğuna sadece 30 metre mesafede polis tarafından durduruldu. Tüm bu gelişmelere tepki gösteren Türk toplumu, ellerinde Türk bayraklarıyla Başkonsolosluğun bulunduğu alana akın ederken, Ankara ve İstanbul’da da protesto düzenlendi.

Rotterdam Başkonsolosluğu çevresinde toplanan kalabalık, Hollanda polisinin sert müdahalesi ile dağıtılmaya çalışıldı.

Bakan Kaya da bu esnada Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Türkiye’de canlı yayınlara bağlanarak yaşanan olayları kınadı ve güncel durum hakkında bilgi paylaşımlarında bulundu.

Almanya’ya polis eskortu eşliğinde götürüldü

Bu olaylar yaşanırken Hollanda polisi, Kaya’nın danışmanı Bilal Topçu ve bazı korumalarını gözaltına alarak sınır dışı etti.

Yaklaşık 5 saat boyunca Başkonsolosluk civarında toplanan binlerce kişi ile buluşmayı bekleyen Bakan Kaya, aracından çıkarılarak, başka bir araca bindirildi ve Almanya’ya polis eskortu eşliğinde götürüldü.

Yaşanan olaylara tepkisini bir kez daha Twitter üzerinden aktaran Kaya, “Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya’ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum. Bu faşist uygulama karşısında demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor! Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Olayların yaşandığı süreçte gerek yurt dışından gerekse Türkiye’den siyasetçi ve vatandaşlar da yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla Hollanda’nın çirkin tavrını sert bir dille kınadı.

Hollanda’da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Bakan Kaya, Almanya’dan özel uçakla bugün sabah saatlerinde İstanbul’a geldi.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

