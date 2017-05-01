DİTİB LEONBERG’E SÜRPRİZ ZİYARET

1 Mayıs, 2017

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Erhan Koloğlu

LEONBERG- Eski Samsun İl Müftüsü ve Samsun Ensar Vakfı’ndan Doç. Dr. Hayrettin Öztürk ile çevrede faaliyetlerde bulunan derneklerin cemiyet başkanlarıyla birlikte DİTİB Leonberg Camii’ne sürpriz bir ziyarette bulundu. DİTİB Leonberg Camii Din Görevlisi Hasan Gür’ün ziyaretten hayli heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. DİTİB Leonberg Camii eski Başkanı Emrullah Başkaya da bu ziyarette hazır bulundu. Sıcak geçen sohbette karşılıklı fikir alışverişi olarak geçerken ziyarette DİTİB Leonberg Camii Derneği hakkında geniş bilgi aldı. Eski Samsun İl Müftüsü ve Samsun Ensar Vakfı’ndan Doç. Dr. Hayrettin Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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